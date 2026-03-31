Головна Новини дня Кулеба: небо в Україні в найближчий час не відкриють

Кулеба: небо в Україні в найближчий час не відкриють

Дата публікації: 31 березня 2026 23:47
Кулеба: небо в Україні в найближчий час не відкриють
Олексій Кулеба. Фото: facebook.com/oleksiikuleba

В найближчій перспективі в Україні не очікується відкриття неба для цивільної авіації. Причиною тому є безпекова ситуація, спричинена повномасштабною війною Росії. 

Як повідомляє Новини.LIVE, про це у коментарі Deutsche Welle заявив віце-прем'єр-міністр з відновлення України, міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба.

За яких умов в Україні відкриють повітряний простір для літаків

Віцепрем'єр пояснив, що польоти над Україною будуть лише за умови гарантування повної безпеки літаків. Однак наразі це неможливо.

"Відновлення польотів можливе виключно за умови гарантування повної безпеки цивільної авіації. На сьогодні ключовим фактором залишається безпекова ситуація, яка не дозволяє розглядати відкриття повітряного простору як найближчу перспективу", — сказав Кулеба.

Зазначимо, що у середині березня в Україні створили робочу групу для відновлення роботи аеропортів. Її задача полягає в розробці пропозицій для відновлення цивільної авіації та забезпечення безпеки критичної інфраструктури в галузі. Кулеба пояснив цей момент підготовчою роботою на майбутнє.

"Створена робоча група має консультативно-дорадчий характер і зосереджена на напрацюванні базових підходів та рекомендацій, які можуть бути використані після стабілізації безпекової ситуації для поетапного і безпечного відновлення авіасполучення", — додав Олексій Кулеба.

аеропорти Україна авіація
Ткач Едуард - редактор стрічки новин
Ткач Едуард
