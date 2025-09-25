Заместитель командира 3-го армейского корпуса ВСУ Дмитрий Кухарчук. Фото: кадр из видео

Заместитель командира 3-го армейского корпуса ВСУ Дмитрий Кухарчук рассказал о ситуации в украинском тылу. По его словам, сейчас там присутствуют анархия и преступность.

Об этом Дмитрий Кухарчук заявил в видео на YouTube-канале "Той самий Кухарчук".

Заместитель командира 3-го армейского корпуса ВСУ Дмитрий Кухарчук рассказал, что сейчас происходит в украинском тылу.

"Что происходит в украинском тылу? Правоохранительных органов нет, Службы безопасности Украины нет. Надо каким-то образом наводить порядок. Не будем недооценивать самих себя, не будем недооценивать наших людей, они будут сплачиваться в какие-то определенные стаи, в народные самообороны. Таким образом начиная переделять те сферы влияния, которые есть сегодня. Но все же пробуя сохранять какой-то определенный порядок", — отметил Кухарчук.

В то же время он добавил, что то же касается и чиновничьей сферы. Также Кухарчук акцентировал на том, что существует и российское влияние на украинский тыл.

"То же касается и чиновничьей сферы. У вас теперь есть полный доступ к распределению бюджета. Я объективно уверен, что коррупция вас не обойдет — та коррупция, которую вы очень часто любите критиковать. Которая сидит у вас у всех в крови. Я уверен, что найдутся те, кто не побрезгует воспользоваться той возможностью, которая возникает", — сказал заместитель командира 3-го армейского корпуса ВСУ.

Кроме того, Кухарчук вспомнил и об анархии и попытках захватить власть.

"Давайте вернемся к тыловой инфраструктуре и вспомним российское влияние, которое также существует. И параллельно с этим те народные дружины, или как оно будет называться. То, что самоорганизуется, оно подвергается российскому влиянию. Параллельно начинается анархия на улицах.

Но параллельно с анархией начинаются попытки захватить власть. С одной стороны анархические попытки местными князьками и царями, а с другой — с помощью российского влияния", — отметил Кухарчук.

В частности, он сделал прогнозы относительно того, как быстро может упасть украинский тыл.

"Я искренне уверен, что фронт с такими цифрами продержится полгода, а может и гораздо больше. Но тыл точно упадет. Мы можем поиграть с цифрами, мы можем не отправлять всех работников полиции, СБУ, ТЦК и чиновников на фронт. Мы можем отправить половину. Но мы только растянем это все в процессе", — объяснил Кухарчук.

