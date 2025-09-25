Заступник командира 3-го армійського корпусу ЗСУ Дмитро Кухарчук. Фото: кадр з відео

Заступник командира 3-го армійського корпусу ЗСУ Дмитро Кухарчук розповів про ситуацію в українському тилу. За його словами, наразі там присутні анархія та злочинність.

Про це Дмитро Кухарчук заявив у відео на YouTube-каналі "Той самий Кухарчук".

Кухарчук про ситуацію в українському тилу

Заступник командира 3-го армійського корпусу ЗСУ Дмитро Кухарчук розповів, що наразі відбувається в українському тилу.

"Що відбувається в українському тилу? Правоохоронних органів немає, Служби безпеки України немає. Треба якимось чином наводити порядок. Не будемо недооцінювати самих себе, не будемо недооцінювати наших людей, вони будуть згуртовуватися в якісь певні зграї, в народні самооборони. Таким чином починаючи переділювати ті сфери впливу, які є сьогодні. Але все ж таки пробуючи зберігати якийсь певний порядок", — зазначив Кухарчук.

Водночас він додав, що те саме стосується і чиновницької сфери. Також Кухарчук акцентував на тому, що існує й російський вплив на український тил.

"Те саме стосується й чиновницької сфери. У вас тепер є повний доступ до розподілу бюджету. Я об'єктивно впевнений, що корупція вас не омине — та корупція, яку ви дуже часто любите критикувати. Яка сидить у вас у всіх в крові. Я впевнений, що знайдуться ті, хто не погребує скористатися тією можливістю, яка виникає", — сказав заступник командира 3-го армійського корпусу ЗСУ.

Крім того, Кухарчук згадав й про анархію та спроби захопити владу.

"Повернімося до тилової інфраструктури й згадаємо російський вплив, який також існує. І паралельно з цим ті народні дружини, чи як воно буде називатися. Те, що самоорганізовується, воно піддається російському впливу. Паралельно починається анархія на вулицях.

Але паралельно з анархією починаються спроби захопити владу. З одного боку анархічні спроби місцевими князьками й царями, а з іншого — за допомогою російського впливу", — зазначив Кухарчук.

Зокрема, він зробив прогнози щодо того, як швидко може впасти український тил.

"Я щиро впевнений, що фронт з такими цифрами протримається пів року, а може і набагато більше. Але тил точно впаде. Ми можемо погратися з цифрами, ми можемо не відправляти всіх працівників поліції, СБУ, ТЦК і чиновників на фронт. Ми можемо відправити половину. Але ми тільки розтягнемо це все в процесі", — пояснив Кухарчук.

Раніше Дмитро Кухарчук розповів про наслідки рішення дозволити виїжджати за кордон чоловікам віком 18-22 років.

