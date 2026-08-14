Кухарчук: Без Коновальца не было бы независимой Украины

Перезахоронение Евгения Коновальца. Иллюстративное фото: Офис Президента Украины

Кристина Павлова редактор ленты новостей

Заместитель командира Третьего армейского корпуса Дмитрий Кухарчук заявил, что деятельность Евгения Коновальца стала одним из фундаментов, на которых в будущем возникла независимая Украина. По его словам, Коновалец заложил систему, которая позволила украинскому освободительному движению продолжать борьбу даже после поражения Украинской революции.

Об этом Кухарчук рассказал в эфире День.LIVE.

Кухарчук объяснил значение деятельности Коновальца для Украины

По словам заместителя командира Третьего армейского корпуса, между деятельностью Коновальца и появлением независимой Украины существует прямая причинно-следственная связь.

"Благодаря тому, что был Евгений Коновалец, в результате этого существует такое государство, как Украина. Поскольку заложенные им фундаментальные основы дали возможность такому государству, как Украина, появиться в 1991 году", — заявил Кухарчук.

Он подчеркнул, что Коновалец стал лидером украинского освободительного движения не благодаря формальной власти, а благодаря признанию его лидерства и созданию организованной системы борьбы.

"Статус вождя Коновалец завоевал не за счет власти, потому что фактически власти как таковой у него не было, так как не существовало государственных институтов, а именно благодаря признанию, благодаря тому, что он создавал системы", — пояснил военный.

Коновалец заложил основу для продолжения борьбы

Кухарчук отметил, что одним из главных достижений Коновальца стало осознание необходимости продолжать борьбу за независимость даже после поражения в войне.

По его словам, создание Украинской военной организации и Организации украинских националистов стало частью системы, которая сохранила украинское освободительное движение для следующих поколений.

"Посвятив всю свою жизнь борьбе, он дал возможность понять, осознать, что в случае проигрыша войны борьба как таковая не заканчивается", — сказал Кухарчук.

Он добавил, что значение деятельности Коновальца не стоит ограничивать лишь украинским националистическим движением или отдельными воинскими подразделениями.

"Здесь вопрос не в его важности для националистов, для подразделения или еще для кого-то. Здесь вопрос в том, что не было бы этого человека, не было бы нас с вами как украинцев сегодня", — подчеркнул заместитель командира корпуса.

Кто такой Евгений Коновалец

Евгений Коновалец — один из ведущих деятелей украинского освободительного движения первой половины XX века, командир Корпуса Сечевых стрелков и основатель Украинской военной организации и Организации украинских националистов.

В 1938 году Коновальца в Роттердаме убил агент советских спецслужб Павел Судоплатов. Полковника похоронили в Нидерландах с намерением в будущем перезахоронить его на родине после восстановления независимости Украины.

Как сообщали Новини.LIVE, Андрей Билецкий вместе с военными почтил память Евгения Коновальца в Киеве. Церемония состоялась в Патриаршем соборе Воскресения Христова УГКЦ после возвращения останков полковника в Украину.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что прах Евгения Коновальца 13 августа вернули в Украину для перезахоронения. Его встретили с государственными и военными почестями, а перезахоронение планируется провести на Национальном военном мемориальном кладбище.