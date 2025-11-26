Куди українці витрачають "Зимову підтримку" — дані Мінсоцполітики

Заместитель министра социальной политики Татьяна Кириенко. Фото: ГПСУ

Украинцы продолжают активно участвовать в программе "Зимняя поддержка". По состоянию на сегодня подано уже около 12 миллионов заявок на получение единовременной выплаты в размере 1000 гривен.

Об этом сообщила заместитель министра социальной политики Татьяна Кириенко в комментарии журналистке Новини.LIVE Галине Остаповец.

12 миллионов заявок на "Зимнюю поддержку"

Государство уже перечислило средства 3,5 миллионам граждан.

По словам Кириенко, большинство получателей направляют эти деньги на оплату коммунальных услуг, благотворительные донаты и приобретение книг.

Кириенко также подчеркнула важную роль сотрудничества с "Укрпочтой". Благодаря привлечению национального почтового оператора, жители прифронтовых громад могут приобрести продукты питания и другие необходимые вещи непосредственно в отделениях или передвижных пунктах "Укрпочты", что делает поддержку доступной даже в самых сложных условиях.

