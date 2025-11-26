Видео
Видео

Куда украинцы тратят "Зимнюю поддержку" — данные Минсоцполитики

Куда украинцы тратят "Зимнюю поддержку" — данные Минсоцполитики


Дата публикации 26 ноября 2025 19:26
обновлено: 19:27
Куди українці витрачають "Зимову підтримку" — дані Мінсоцполітики
Заместитель министра социальной политики Татьяна Кириенко. Фото: ГПСУ

Украинцы продолжают активно участвовать в программе "Зимняя поддержка". По состоянию на сегодня подано уже около 12 миллионов заявок на получение единовременной выплаты в размере 1000 гривен.

Об этом сообщила заместитель министра социальной политики Татьяна Кириенко в комментарии журналистке Новини.LIVE Галине Остаповец.

12 миллионов заявок на "Зимнюю поддержку"

Государство уже перечислило средства 3,5 миллионам граждан.

По словам Кириенко, большинство получателей направляют эти деньги на оплату коммунальных услуг, благотворительные донаты и приобретение книг.

Кириенко также подчеркнула важную роль сотрудничества с "Укрпочтой". Благодаря привлечению национального почтового оператора, жители прифронтовых громад могут приобрести продукты питания и другие необходимые вещи непосредственно в отделениях или передвижных пунктах "Укрпочты", что делает поддержку доступной даже в самых сложных условиях.

Ранее мы писали, что благодаря госпрограмме "Зимняя поддержка" украинцы могут получить 1000 гривен. Эти средства разрешено потратить на коммунальные услуги, в том числе и оплату газа.

Также мы рассказывали, что до 24 декабря каждый желающий может подать заявку на участие в программе и получить разовую выплату 1000 грн. Деньги можно использовать почти на: покупки в магазинах, оплату коммуналки или даже благотворительность.

выплаты украинцы деньги зима тысяча Зеленского
Анастасия Писаненко - редактор
Автор:
Анастасия Писаненко
