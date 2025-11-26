Відео
Куди українці витрачають "Зимову підтримку" — дані Мінсоцполітики

Куди українці витрачають "Зимову підтримку" — дані Мінсоцполітики

Дата публікації: 26 листопада 2025 19:26
Оновлено: 19:27
Куди українці витрачають "Зимову підтримку" — дані Мінсоцполітики
Заступниця міністра соціальної політики Тетяна Кірієнко. Фото: ДПСУ

Українці продовжують активно долучатися до програми "Зимова підтримка". Станом на сьогодні подано вже близько 12 мільйонів заявок на отримання одноразової виплати у розмірі 1000 гривень.

Про це повідомила заступниця міністра соціальної політики Тетяна Кірієнко у коментарі журналістці Новини.LIVE Галині Остаповець.

Читайте також:

12 мільйонів заявок на "Зимову підтримку"

Держава вже перерахувала кошти 3,5 мільйонам громадян.

За словами Кірієнко, більшість отримувачів спрямовують ці гроші на оплату комунальних послуг, благодійні донати та придбання книжок.

Кірієнко також підкреслила важливу роль співпраці з "Укрпоштою". Завдяки залученню національного поштового оператора, мешканці прифронтових громад можуть придбати продукти харчування та інші необхідні речі безпосередньо у відділеннях чи пересувних пунктах "Укрпошти", що робить підтримку доступнішою навіть у найскладніших умовах.

Раніше ми писали, що завдяки держпрограмі "Зимова підтримка" українці можуть отримати 1000 гривень. Ці кошти дозволено витратити на комунальні послуги, зокрема й оплату газу.

Також ми розповідали, що до 24 грудня кожен охочий може подати заявку на участь у програмі та отримати разову виплату 1000 грн. Гроші можна використати майже на: покупки в магазинах, оплату комуналки чи навіть благодійність.

