Кучеренко заявил, что в Украине 28 марта прекратится отопление

Кучеренко заявил, что в Украине 28 марта прекратится отопление

Ua ru
Дата публикации 20 марта 2026 08:54
Кучеренко заявил, что в Украине 28 марта прекратится отопление
Женщина регулирует тепло в батарее. Фото: УНИАН

Народный депутат от "Батькивщины" Алексей Кучеренко заявил, что в Украине 28 марта закончится отопительный сезон. По его словам, Нафтогаз экстренно отключает теплокоммунэнерго за долги.

Об этом Алексей Кучеренко сообщил в эфире Вечір.LIVE.

Кучеренко утверждает, что Нафтогаз разослал свои письма всем теплокоммунэнерго страны и объявил, что с 28 марта прекращаются поставки газа в связи с долгами.

"Поэтому внимательно смотрим на термометры, на прогнозы погоды, на электричество, потому что нам понадобится еще догреваться обычно, но вот такие реалии", — добавил он.

Отметим, что Новини.LIVE рассказывали, как сохранить дрова пригодными для обогрева до следующего отопительного сезона.

Обычно отключение отопления зависит от среднесуточной температуры воздуха. Если в течение трех суток подряд она превышает +8 °C, органы местного самоуправления имеют основания завершить отопительный сезон.

Нафтогаз Украина газ отопление
Аркадий Пастула - Редактор ленты новостей
Автор:
Аркадий Пастула
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

