Кучеренко заявил, что в Украине 28 марта прекратится отопление
Народный депутат от "Батькивщины" Алексей Кучеренко заявил, что в Украине 28 марта закончится отопительный сезон. По его словам, Нафтогаз экстренно отключает теплокоммунэнерго за долги.
Об этом Алексей Кучеренко сообщил в эфире Вечір.LIVE.
Окончание отопительного сезона в Украине
Кучеренко утверждает, что Нафтогаз разослал свои письма всем теплокоммунэнерго страны и объявил, что с 28 марта прекращаются поставки газа в связи с долгами.
"Поэтому внимательно смотрим на термометры, на прогнозы погоды, на электричество, потому что нам понадобится еще догреваться обычно, но вот такие реалии", — добавил он.
Обычно отключение отопления зависит от среднесуточной температуры воздуха. Если в течение трех суток подряд она превышает +8 °C, органы местного самоуправления имеют основания завершить отопительный сезон.
