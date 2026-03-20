Кучеренко заявил, что в Украине 28 марта прекратится отопление

Женщина регулирует тепло в батарее. Фото: УНИАН

Народный депутат от "Батькивщины" Алексей Кучеренко заявил, что в Украине 28 марта закончится отопительный сезон. По его словам, Нафтогаз экстренно отключает теплокоммунэнерго за долги.

Об этом Алексей Кучеренко сообщил в эфире Вечір.LIVE.

Читайте также:

Окончание отопительного сезона в Украине

Кучеренко утверждает, что Нафтогаз разослал свои письма всем теплокоммунэнерго страны и объявил, что с 28 марта прекращаются поставки газа в связи с долгами.

"Поэтому внимательно смотрим на термометры, на прогнозы погоды, на электричество, потому что нам понадобится еще догреваться обычно, но вот такие реалии", — добавил он.

Отметим, что Новини.LIVE рассказывали, как сохранить дрова пригодными для обогрева до следующего отопительного сезона.

Обычно отключение отопления зависит от среднесуточной температуры воздуха. Если в течение трех суток подряд она превышает +8 °C, органы местного самоуправления имеют основания завершить отопительный сезон.