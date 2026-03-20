Кучеренко заявив, що в Україні 28 березня припиниться опалювання

Кучеренко заявив, що в Україні 28 березня припиниться опалювання

Ua ru
Дата публікації: 20 березня 2026 08:54
Кучеренко заявив, що в Україні 28 березня припиниться опалювання
Жінка регулює тепло в батареї. Фото: УНІАН

Народний депутат від "Батьківщини" Олексій Кучеренко заявив, що в Україні 28 березня закінчиться опалювальний сезон. За його словами, Нафтогаз екстрено відключає теплокомуненерго за борги.

Про це Олексій Кучеренко повідомив в ефірі Вечір.LIVE.

Читайте також:

Закінчення опалювального сезону в Україні

Кучеренко стверджує, що Нафтогаз розіслав свої листи всім теплокомуненерго країни і оголосив, що з 28 березня припиняється постачання газу у звʼязку з боргами. 

"Тому уважно дивимося на термометри, на прогнози погоди, на електрику, бо нам знадобиться ще догріватися зазвичай, але от такі реалії", — додав він.

Зазначимо, що Новини.LIVE розповідали, як зберегти дрова придатними для обігріву до наступного опалювального сезону.

Зазвичай відключення опалення залежить від середньодобової температури повітря. Якщо впродовж трьох діб поспіль вона перевищує +8 °C, органи місцевого самоврядування мають підстави завершити опалювальний сезон.

 

Нафтогаз Україна газ опалення
Аркадій Пастула - Редактор стічки новин
Автор:
Аркадій Пастула
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

