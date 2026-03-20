Кучеренко заявив, що в Україні 28 березня припиниться опалювання

Жінка регулює тепло в батареї.

Народний депутат від "Батьківщини" Олексій Кучеренко заявив, що в Україні 28 березня закінчиться опалювальний сезон. За його словами, Нафтогаз екстрено відключає теплокомуненерго за борги.

Про це Олексій Кучеренко повідомив в ефірі Вечір.LIVE.

Закінчення опалювального сезону в Україні

Кучеренко стверджує, що Нафтогаз розіслав свої листи всім теплокомуненерго країни і оголосив, що з 28 березня припиняється постачання газу у звʼязку з боргами.

"Тому уважно дивимося на термометри, на прогнози погоди, на електрику, бо нам знадобиться ще догріватися зазвичай, але от такі реалії", — додав він.

Зазвичай відключення опалення залежить від середньодобової температури повітря. Якщо впродовж трьох діб поспіль вона перевищує +8 °C, органи місцевого самоврядування мають підстави завершити опалювальний сезон.