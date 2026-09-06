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Главная Новости дня Кубилюс: Путин вернул войну в Россию, Украина ответит

Кубилюс: Путин вернул войну в Россию, Украина ответит

Ua ru
6 сентября 2026 11:13
Андрюс Кубилюс: Путин вернул войну в Россию, Украина ответит
Еврокомиссар Андрес Кубилюс. Фото: Андрес Кубилюс/Facebook

Еврокомиссар по вопросам обороны и космоса Андрюс Кубилюс заявил, что Россия сама продолжает эскалацию войны, после чего Украина отвечает ударами по целям на территории РФ. Так он отреагировал на российский удар по зданию Службы безопасности Украины в Киеве и предположил, что российские спецслужбы могут стать целями украинских атак.

Об этом сообщил Андрюс Кубилюс, сообщает Новини.LIVE.

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Что заявил Кубилюс о ответе Украины

Кубилиус отметил, что российский диктатор Владимир Путин фактически "вернул войну" на территорию России своими собственными действиями. По его словам, Москва продолжает повышать уровень эскалации, после чего Украина отвечает зеркальными мерами.

"Путин вернул войну в Россию: он обостряет ситуацию, а затем украинцы отвечают зеркальными мерами", — написал еврокомиссар в соцсети X.

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Он также заявил, что последствиями такой политики стали удары по российской нефтеперерабатывающей инфраструктуре и проблемы с международным авиасообщением.

"Именно так Путин уничтожил большинство нефтеперерабатывающих заводов в России, лишился международных рейсов, а теперь КГБ и ГРУ будут ждать, пока украинский дрон залетит в их офисы", — отметил Кубилиус.

Почему Кубилюс заговорил о российских спецслужбах

Заявление прозвучало после удара российского беспилотника по зданию СБУ в центре Киева 4 сентября. По словам президента Украины Владимира Зеленского, дрон был направлен непосредственно на кабинет главы СБУ Александра Поклада.

После атаки Зеленский заявил о подготовке "соответствующих и ощутимых" ответных мер. Кубилюс, комментируя удар, предположил, что Украина может ответить России аналогичными мерами.

Что известно об ударе по СБУ

Новини.LIVE сообщали, что 4 сентября российский беспилотник поразил центральное здание Службы безопасности Украины в Киеве. По словам президента Владимира Зеленского, дрон был направлен в кабинет главы СБУ Александра Поклада.

Новини.LIVE также писали, что удар по зданию СБУ мог быть связан с предстоящим визитом американских представителей Стива Виткоффа и Джареда Кушнера в Киев. Такое мнение высказал кандидат наук по государственному управлению Илья Котов, предположив, что Кремль хотел продемонстрировать отсутствие безопасных мест в украинской столице.

СБУ Еврокомиссия путинисты атака России на Украину
Кристина Павлова - редактор ленты новостей
Автор:
Кристина Павлова

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