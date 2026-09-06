Андрюс Кубілюс: Путін повернув війну в Росію, Україна відповість

Єврокомісар Андрес Кубілюс. Фото: Андрес Кубілюс/Facebook

Єврокомісар з питань оборони та космосу Андрюс Кубілюс заявив, що Росія сама продовжує ескалацію війни, після чого Україна відповідає ударами по цілях на території РФ. Так він відреагував на російський удар по будівлі Служби безпеки України в Києві та припустив, що російські спецслужби можуть стати цілями українських атак.

Про це повідомив Андрюс Кубілюс, інформує Новини.LIVE.

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Що заявив Кубілюс про відповідь України

Putin brought war back to Russia: he escalates, then Ukrainians answer w mirror measures. That’s how Putin got majority of refineries in Russia destroyed, lost international flights, and now KGB & GRU will wait for 🇺🇦 drone to fly into their offices ↓https://t.co/E4CNOZmn8O — Andrius Kubilius (@KubiliusA) September 5, 2026

Кубілюс зазначив, що російський диктатор Владімір Путін фактично "повернув війну" на територію Росії власними діями. За його словами, Москва продовжує підвищувати рівень ескалації, після чого Україна відповідає дзеркальними заходами.

"Путін повернув війну до Росії: він загострює ситуацію, а потім українці відповідають дзеркальними заходами", — написав єврокомісар у соцмережі X.

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Він також заявив, що наслідками такої політики стали удари по російській нафтопереробній інфраструктурі та проблеми з міжнародним авіасполученням.

"Саме так Путін знищив більшість нафтопереробних заводів у Росії, втратив міжнародні рейси, а тепер КДБ та ГРУ чекатимуть, поки український дрон залетить у їхні офіси", — зазначив Кубілюс.

Чому Кубілюс заговорив про російські спецслужби

Заява пролунала після удару російського безпілотника по будівлі СБУ в центрі Києва 4 вересня. За словами президента України Володимира Зеленського, дрон був спрямований безпосередньо на кабінет керівника СБУ Олександра Поклада.

Після атаки Зеленський заявив про підготовку "відповідних і відчутних" дій у відповідь. Кубілюс, коментуючи удар, припустив, що Україна може відповісти Росії аналогічними заходами.

Що відомо про удар по СБУ

Новини.LIVE повідомляли, що 4 вересня російський безпілотник влучив у центральну будівлю Служби безпеки України в Києві. За словами президента Володимира Зеленського, дрон був спрямований у кабінет керівника СБУ Олександра Поклада.

Новини.LIVE також писали, що удар по будівлі СБУ міг бути пов'язаний із майбутнім візитом американських представників Стіва Віткоффа та Джареда Кушнера до Києва. Таку думку висловив кандидат наук із державного управління Ілля Котов, припустивши, що Кремль хотів продемонструвати відсутність безпечних місць в українській столиці.