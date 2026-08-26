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Главная Новости дня Крупный пожар в Буковеле: горит трехэтажный отель

Крупный пожар в Буковеле: горит трехэтажный отель

Ua ru
Дата публикации 26 августа 2026 01:49
Крупный пожар в отеле в Полянице под Буковелем: фото
Спасатели подают воду на крышу отеля в Полянице. Фото: ГСЧС

Вечером 25 августа в селе Поляница в Ивано-Франковской области в отеле вспыхнул масштабный пожар. Огонь охватил крышу и перекрытия трёхэтажного деревянного здания с мансардой. Площадь пожара составляет около 225 квадратных метров.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на ГСЧС Ивано-Франковской области.

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Рятувальники гасять пожежу в готелі у Поляниці біля Буковеля
С крыши здания поднимается густой дым. Фото: ГСЧС

Пожар в отеле в Полянице

По информации спасателей, сообщение о возгорании они получили в 21:27. Пожар возник в селе Поляница Поляницкой общины Надворнянского района, где расположен курорт Буковель.

По прибытии на место пожарные установили, что горят кровля и перекрытия трехэтажного деревянного дома с мансардой, в котором работает гостиница. Огонь распространился на площадь около 225 квадратных метров.

Пожежа в дерев'яному готелі у Поляниці на Івано-Франківщині
Огонь охватил кровлю и перекрытия здания, тушение ведётся с помощью автолестницы. Фото: ГСЧС

Ликвидация пожара продолжается

К ликвидации пожара привлечены 31 человек и 12 единиц техники. От ГСЧС работают 23 спасателя и семь единиц техники. Также на месте находятся местная пожарная охрана, пожарная команда ООО «Буковель», полиция и офицер-спасатель общины. По предварительной информации, пострадавших нет. Тушение пожара продолжается, информацию о его последствиях уточняют.

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Ранее Новини.LIVE сообщали, что во Львове утром 23 августа произошел взрыв в помещении аптеки на улице Тракт Глинянский. Инцидент произошел около 07:00 недалеко от магазина «Градус». По предварительной информации, в результате взрыва погиб сотрудник аптеки.

Также Новини.LIVE писали, что 22 августа в городе произошел пожар на складе с аэрозольными баллончиками в районе Сихова. Спасатели локализовали пожар. В результате инцидента известно о трех жертвах.

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Лилия Швец - Редактор ленты новостей - Одесса
Автор:
Лилия Швец

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