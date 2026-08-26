Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Колонки Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїСвіт туризмуМодаРинок праціЄвробаченняГрядкаКультРинок нерухомостіДім та городВійськова економікаШтабТехноШоу-бізнес --Ментальне здоровяЕкономіка 2024FashionФінансистГороскопНацвідбірПередоваМандриПризовЕкономістАвтоТрадиціїВалютаПогодаВійнаСпортПолітикаМобілізаціяОлімпіадаLifeЖиттяПутівникСмакРецептиТранспортКіно та серіалиМетеоСаморозвитокСтильГроші ЗСУПромоНерухомістьЕксклюзивКиївМедцентрХронікиВійськоЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітЛайфхакиГрошіВійськовийСьогодніНаукаСвітлоЇжаWowТвариниСадЗСУSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartБоксЗдоров'яУкраїна АрхівОгоРезервкухняЛайфстайлСвятаЛьвівФінансиГламурЧС-2026ЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноКулінаріяНовини дняШоу-бізнесАрміяITХарківОдесаКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Київ
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Одеса
Політика
Промо
Свята
Смак
Спорт
Техно
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Харків
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Масштабна пожежа у Буковелі: палає триповерховий готель

Масштабна пожежа у Буковелі: палає триповерховий готель

Ua ru
Дата публікації: 26 серпня 2026 01:49
Масштабна пожежа у готелі в Поляниці біля Буковеля: фото
Рятувальники подають воду на покрівлю готелю в Поляниці. Фото: ДСНС

Увечері 25 серпня у селі Поляниця на Івано-Франківщині спалахнула масштабна пожежа у готелі. Вогонь охопив покрівлю та перекриття триповерхової дерев'яної будівлі з мансардою. Площа пожежі становить близько 225 квадратних метрів.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на ДСНС Івано-Франківської області.

Реклама
Рятувальники гасять пожежу в готелі у Поляниці біля Буковеля
З даху будівлі здіймається густий дим. Фото: ДСНС

Пожежа в готелі у Поляниці

За інформацією рятувальників, повідомлення про займання вони отримали о 21:27. Пожежа виникла у селі Поляниця Поляницької громади Надвірнянського району, де розташований курорт Буковель.

Після прибуття на місце пожежні встановили, що горять покрівля та перекриття триповерхового дерев'яного будинку з мансардою, в якому працює готель. Вогонь поширився на площу близько 225 квадратних метрів.

Пожежа в дерев'яному готелі у Поляниці на Івано-Франківщині
Вогонь охопив покрівлю та перекриття будівлі, гасіння проводять за допомогою автодрабини. Фото: ДСНС

Ліквідація пожежі триває

До ліквідації пожежі залучили 31 людину та 12 одиниць техніки. Від ДСНС працюють 23 рятувальники та сім одиниць техніки. Також на місці перебувають місцева пожежна охорона, пожежна команда ТОВ "Буковель", поліція та офіцер-рятувальник громади. За попередньою інформацією, травмованих немає. Гасіння пожежі триває, інформацію про її наслідки уточнюють.

Читайте також:

Раніше Новини.LIVE писали, що у Львові вранці 23 серпня стався вибух у приміщенні аптеки на вулиці Тракт Глинянський. Інцидент трапився близько 07:00 неподалік магазину "Градус". За попередньою інформацією, внаслідок вибуху загинув працівник аптеки.

Також Новини.LIVE повідомляли, що 22 серпня у місті сталася пожежа на складі з аерозольними балончиками на Сихові. Рятувальники локалізували пожежу. Внаслідок інциденту відомо про трьох жертв.

відпочинок пожежа Буковель вогонь готель новини України
Лілія Швець - Редактор стрічки новин - Одеса
Автор:
Лілія Швець

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації