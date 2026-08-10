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Главная Новости дня Кротевич "Тавр": Буданов — хороший символ для украинского народа

Кротевич "Тавр": Буданов — хороший символ для украинского народа

Ua ru
Дата публикации 10 августа 2026 13:02
Кротевич Тавр: Буданов — хороший символ для украинского народа
Глава ОП Кирилл Буданов. Фото: Суспільне

Несмотря на переход на работу в Офис президента, Кирилл Буданов по-прежнему пользуется высоким авторитетом. Он остается для украинцев важным военным символом.

Об этом заявил ветеран российско-украинской войны Богдан Кротевич "Тавр" в эфире YouTube-канала "ГРУНТ", комментируя поведение чиновника во время недавнего политического обострения на фоне кадровых перестановок в правительстве, передает Новини.LIVE.

Кротевич объяснил, почему Буданов избегал публичной конфронтации во время политического кризиса

По мнению Кротевича, осознавая свой общественный авторитет, Буданов сознательно избегал резких заявлений и публичной конфронтации. Это позволило не усугублять напряжение и в то же время сохранить доверие к нему как к представителю власти с военным опытом.

"Он является символом, хорошим, в том числе военным символом для украинского народа", — отметил ветеран.

Кротевич считает, что в этой ситуации Буданов действовал как опытный военный разведчик. Ведь вместо того, чтобы встать на сторону одной из сторон, он выбрал сдержанную тактику, рассчитывая на то, что противостояние в конечном итоге завершится приемлемым для обеих сторон результатом.

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В то же время ветеран призвал не воспринимать такое поведение главы ОП как пассивность. По его убеждению, это было прагматичное решение, которое в условиях острого противостояния помогло избежать дальнейшей эскалации и сохранить возможность для диалога.

Как писали Новини.LIVE, недавно Кирилл Буданов посетил Гатненскую общину в Киевской области, где ознакомился с развитием местной инфраструктуры и социальными проектами. Руководителю ОП показали отремонтированный лицей и новое укрытие, а также рассказали о строительстве детских садов, парка, ЦНАПа и Центра безопасности. Во время визита также обсудили планы по созданию амбулаторий, укрытия и реабилитационного центра для ветеранов.

Кроме того, Новини.LIVE опубликовала заявление Кирилла Буданова, в котором он отметил, что для прекращения российского ракетного террора Украине необходимо усилить противовоздушную оборону. Он призвал международных партнеров как можно скорее предоставить Украине ракеты для систем ПВО, подчеркнув, что это поможет защитить мирное население. В то же время глава ОП отметил, что Украина работает и над укреплением собственных возможностей в сфере противовоздушной обороны.

Офис президента военные Кирилл Буданов
Иванна Чайка - редактор политических новостей
Автор:
Иванна Чайка
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