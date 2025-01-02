Реформа медико-социальных экспертных комиссий – изменяющаяся

Премьер-министр Украины Денис Шмигаль. Фото: пресс-служба премьер-министра

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что с 1 января 2025 года в нашей стране стартовала важная реформа медико-социальных экспертных комиссий (МСЭК) по поручению Президента. Она будет продолжаться и будет совершенствоваться в течение всего года.

Об этом Шмыгаль написал в Telegram в четверг, 2 января.

Читайте также:

Реформа медико-социальных экспертных комиссий — что изменится

МСЭК прекратили свою деятельность. Вместо них вводится новый подход — оценка повседневного функционирования личности. Эту оценку проводят экспертные команды врачей в многопрофильных больницах. Форматы оценки варьируются:

- дневное;

- заочное;

- дистанционное;

- по месту нахождения или лечения.

Вся информация о пациентах будет фиксироваться в единой электронной системе.

Уже определено 291 заведение здравоохранения для работы новых экспертных команд. Их сформировано более 1476. Они объединяют более 5000 практикующих врачей.

В настоящее время передано более 40 тысяч дел, рассмотрение которых задержали МСЭК. Они будут проработаны в течение первого квартала 2025 года. В электронную систему внесено более 30 тысяч дел.

Шмигаль добавил, что эта реформа — это не только замена устаревшей системы МСЭК, но и фундаментальный шаг к модернизации государственной поддержки. Основная цель — помочь людям восстановить максимально возможный уровень активной жизни и интеграцию в общество.

Реформа отражает стремление государства обеспечить более справедливый, эффективный и современный подход к поддержке граждан.

Напомним, документы МСЭК, подтверждающие установление инвалидности, будут оставаться действительными после ликвидации комиссий.

Также бывший министр здравоохранения Зоряна Скалецкая сообщила, что работников ликвидированной МСЭК перевели в другую структуру.