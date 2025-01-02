Реформа медико-соціальних експертних комісій — що змінюється

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль. Фото: пресслужба прем'єр-міністра

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що з 1 січня 2025 року в нашій країні стартувала важлива реформа медико-соціальних експертних комісій (МСЕК) за дорученням Президента. Вона триватиме і вдосконалюватиметься протягом усього року.

Про це Шмигаль написав у Telegram у четвер, 2 січня.

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МСЕК припинили свою діяльність. Замість них запроваджується новий підхід — оцінювання повсякденного функціонування особи. Цю оцінку здійснюють експертні команди лікарів у багатопрофільних лікарнях. Формати оцінювання варіюються:

- очне;

- заочне;

- дистанційне;

- за місцем перебування або лікування.

Уся інформація про пацієнтів фіксуватиметься в єдиній електронній системі.

Вже визначено 291 заклад охорони здоров’я для роботи нових експертних команд. Їх сформовано понад 1476. Вони об’єднують понад 5000 лікарів-практиків.

Наразі передано понад 40 тисяч справ, розгляд яких затримали МСЕК. Їх буде опрацьовано протягом першого кварталу 2025 року. В електронну систему внесено понад 30 тисяч справ.

Шмигаль додав, що ця реформа — це не лише заміна застарілої системи МСЕК, а й фундаментальний крок до модернізації державної підтримки. Основна мета — допомогти людям відновити максимально можливий рівень активного життя та інтеграцію в суспільство.

Реформа відображає прагнення держави забезпечити більш справедливий, ефективний та сучасний підхід до підтримки громадян.

Нагадаємо, документи МСЕК, що підтверджують встановлення інвалідності, залишатимуться дійсними після ліквідації комісій.

Також колишня міністерка охорони здоров'я Зоряна Скалецька повідомила, що працівників ліквідованої МСЕК перевели в іншу структуру.