В Кривом Роге сейчас 45 тысяч человек сидят без света из-за атаки оккупантов РФ, заявил Вилкул

Девушка во время блэкаута сидит со свечами. Иллюстративное фото: УНИАН

Российские оккупанты этой ночью совершили массированную атаку на Кривой Рог. В результате этих циничных действий более 45 тысяч абонентов сейчас находятся без электроэнергии, а сотни домов — без отопления.

О критической ситуации в городе официально заявил председатель Совета обороны Кривого Рога Александр Вилкул в своем Telegram-канале.

Реклама

Читайте также:

Что с отключением воды, отопления и электричества в Кривом Роге

Сообщение Александра Вилкула о ситуации в Кривом Роге. Фото: Скриншот

Вилкул отметил, что более 700 многоэтажек остались с холодными батареями. Коммунальщики уже запустили малые котельные от генераторов. Однако с крупными объектами возникли трудности. Для мощных котельных на 6 киловольт мобильных генераторов просто не существует.

Ситуация с водой под контролем, но есть нюансы. Насосные станции водоканала перешли на резервное питание. Вода в кранах будет, однако давление в системе значительно упадет.

Транспортная система также пострадала. Утром скоростной трамвай не выйдет на маршруты. Электротранспорт временно парализован.

В городе уже действует штаб ликвидации последствий. Энергетики и тепловики работают без передышки. Работы продолжаются прямо на морозе.

Специалисты пытаются вернуть свет в дома горожан в кратчайшие сроки. Власти призывают жителей сохранять спокойствие и следить за обновлениями.

Напомним, председатель Одесской ОГА Олег Кипер проинформировал, какова ситуация с энергетикой в регионе после атак РФ.

А эксперт по энергетике Станислав Игнатьев объяснил, будут ли усиленные отключения света в Киеве на этой неделе.