В Кривом Роге сейчас 45 тысяч человек сидят без света из-за атаки оккупантов РФ, заявил Вилкул

Кривой Рог в темноте — 45 тысяч человек без света и тепла
Российские оккупанты этой ночью совершили массированную атаку на Кривой Рог. В результате этих циничных действий более 45 тысяч абонентов сейчас находятся без электроэнергии, а сотни домов — без отопления.
О критической ситуации в городе официально заявил председатель Совета обороны Кривого Рога Александр Вилкул в своем Telegram-канале.
Что с отключением воды, отопления и электричества в Кривом Роге
Вилкул отметил, что более 700 многоэтажек остались с холодными батареями. Коммунальщики уже запустили малые котельные от генераторов. Однако с крупными объектами возникли трудности. Для мощных котельных на 6 киловольт мобильных генераторов просто не существует.
Ситуация с водой под контролем, но есть нюансы. Насосные станции водоканала перешли на резервное питание. Вода в кранах будет, однако давление в системе значительно упадет.
Транспортная система также пострадала. Утром скоростной трамвай не выйдет на маршруты. Электротранспорт временно парализован.
В городе уже действует штаб ликвидации последствий. Энергетики и тепловики работают без передышки. Работы продолжаются прямо на морозе.
Специалисты пытаются вернуть свет в дома горожан в кратчайшие сроки. Власти призывают жителей сохранять спокойствие и следить за обновлениями.
