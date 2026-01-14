Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортМетеоАвтоКино и сериалыМодаПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Кривой Рог в темноте — 45 тысяч человек без света и тепла

Кривой Рог в темноте — 45 тысяч человек без света и тепла

Ua ru
Дата публикации 14 января 2026 05:29
В Кривом Роге сейчас 45 тысяч человек сидят без света из-за атаки оккупантов РФ, заявил Вилкул
Девушка во время блэкаута сидит со свечами. Иллюстративное фото: УНИАН

Российские оккупанты этой ночью совершили массированную атаку на Кривой Рог. В результате этих циничных действий более 45 тысяч абонентов сейчас находятся без электроэнергии, а сотни домов — без отопления.

О критической ситуации в городе официально заявил председатель Совета обороны Кривого Рога Александр Вилкул в своем Telegram-канале.

Реклама
Читайте также:

Что с отключением воды, отопления и электричества в Кривом Роге

Кривий Ріг у темряві — 45 тисяч людей без світла та тепла - фото 1
Сообщение Александра Вилкула о ситуации в Кривом Роге. Фото: Скриншот

Вилкул отметил, что более 700 многоэтажек остались с холодными батареями. Коммунальщики уже запустили малые котельные от генераторов. Однако с крупными объектами возникли трудности. Для мощных котельных на 6 киловольт мобильных генераторов просто не существует.

Ситуация с водой под контролем, но есть нюансы. Насосные станции водоканала перешли на резервное питание. Вода в кранах будет, однако давление в системе значительно упадет.

Транспортная система также пострадала. Утром скоростной трамвай не выйдет на маршруты. Электротранспорт временно парализован.

В городе уже действует штаб ликвидации последствий. Энергетики и тепловики работают без передышки. Работы продолжаются прямо на морозе.

Специалисты пытаются вернуть свет в дома горожан в кратчайшие сроки. Власти призывают жителей сохранять спокойствие и следить за обновлениями.

Напомним, председатель Одесской ОГА Олег Кипер проинформировал, какова ситуация с энергетикой в регионе после атак РФ.

А эксперт по энергетике Станислав Игнатьев объяснил, будут ли усиленные отключения света в Киеве на этой неделе.

Кривой Рог Александр Вилкул война в Украине отключения света свет атака блэкаут
Филип Бойко - редактор
Автор:
Филип Бойко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации