У Кривому Розі зараз 45 тисяч людей сидять без світла через атаку окупантів РФ, заявив Вілкул

Кривий Ріг у темряві — 45 тисяч людей без світла та тепла
Російські окупанти цієї ночі здійснили масовану атаку на Кривий Ріг. В результаті цих цинічних дій понад 45 тисяч абонентів наразі перебувають без електроенергії, а сотні будинків — без опалення.
Про критичну ситуацію в місті офіційно заявив голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул у своєму Telegram-каналі.
Що з відключенням води, опалення та електрики у Кривому Розі
Вілкул зазначив, що понад 700 багатоповерхівок залишилися з холодними батареями. Комунальники вже запустили малі котельні від генераторів. Проте з великими об'єктами виникли труднощі. Для потужних котелень на 6 кіловольт мобільних генераторів просто не існує.
Ситуація з водою під контролем, але є нюанси. Насосні станції водоканалу перейшли на резервне живлення. Вода в кранах буде, проте тиск у системі значно впаде.
Транспортна система також постраждала. Зранку швидкісний трамвай не вийде на маршрути. Електротранспорт тимчасово паралізований.
У місті вже діє штаб ліквідації наслідків. Енергетики та тепловики працюють без перепочинку. Роботи тривають прямо на морозі.
Фахівці намагаються повернути світло в оселі містян у найкоротші терміни. Влада закликає мешканців зберігати спокій та стежити за оновленнями.
