Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортМетеоАвтоКіно та серіалиМодаПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Кривий Ріг у темряві — 45 тисяч людей без світла та тепла

Кривий Ріг у темряві — 45 тисяч людей без світла та тепла

Ua ru
Дата публікації: 14 січня 2026 05:29
У Кривому Розі зараз 45 тисяч людей сидять без світла через атаку окупантів РФ, заявив Вілкул
Дівчина під час блекауту сидить зі свічками. Ілюстративне фото: УНІАН

Російські окупанти цієї ночі здійснили масовану атаку на Кривий Ріг. В результаті цих цинічних дій понад 45 тисяч абонентів наразі перебувають без електроенергії, а сотні будинків — без опалення.

Про критичну ситуацію в місті офіційно заявив голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул у своєму Telegram-каналі.

Реклама
Читайте також:

Що з відключенням води, опалення та електрики у Кривому Розі

Кривий Ріг у темряві — 45 тисяч людей без світла та тепла - фото 1
Повідомлення Олександра Вілкула про ситуацію у Кривому Розі. Фото: Скриншот

Вілкул зазначив, що понад 700 багатоповерхівок залишилися з холодними батареями. Комунальники вже запустили малі котельні від генераторів. Проте з великими об'єктами виникли труднощі. Для потужних котелень на 6 кіловольт мобільних генераторів просто не існує.

Ситуація з водою під контролем, але є нюанси. Насосні станції водоканалу перейшли на резервне живлення. Вода в кранах буде, проте тиск у системі значно впаде.

Транспортна система також постраждала. Зранку швидкісний трамвай не вийде на маршрути. Електротранспорт тимчасово паралізований.

У місті вже діє штаб ліквідації наслідків. Енергетики та тепловики працюють без перепочинку. Роботи тривають прямо на морозі.

Фахівці намагаються повернути світло в оселі містян у найкоротші терміни. Влада закликає мешканців зберігати спокій та стежити за оновленнями.

Нагадаємо, голова Одеської ОВА Олег Кіпер проінформував, яка ситуація із енергетикою в регіоні після атак РФ.

А експерт з енергетики Станіслав Ігнатьєв пояснив, чи будуть посилені відключення світла в Києві цього тижня.

Кривий Ріг Олександр Вілкул війна в Україні відключення світла світло атака блекаут
Пилип Бойко - редактор
Автор:
Пилип Бойко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації