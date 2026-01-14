У Кривому Розі зараз 45 тисяч людей сидять без світла через атаку окупантів РФ, заявив Вілкул

Дівчина під час блекауту сидить зі свічками. Ілюстративне фото: УНІАН

Російські окупанти цієї ночі здійснили масовану атаку на Кривий Ріг. В результаті цих цинічних дій понад 45 тисяч абонентів наразі перебувають без електроенергії, а сотні будинків — без опалення.

Про критичну ситуацію в місті офіційно заявив голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул у своєму Telegram-каналі.

Повідомлення Олександра Вілкула про ситуацію у Кривому Розі. Фото: Скриншот

Вілкул зазначив, що понад 700 багатоповерхівок залишилися з холодними батареями. Комунальники вже запустили малі котельні від генераторів. Проте з великими об'єктами виникли труднощі. Для потужних котелень на 6 кіловольт мобільних генераторів просто не існує.

Ситуація з водою під контролем, але є нюанси. Насосні станції водоканалу перейшли на резервне живлення. Вода в кранах буде, проте тиск у системі значно впаде.

Транспортна система також постраждала. Зранку швидкісний трамвай не вийде на маршрути. Електротранспорт тимчасово паралізований.

У місті вже діє штаб ліквідації наслідків. Енергетики та тепловики працюють без перепочинку. Роботи тривають прямо на морозі.

Фахівці намагаються повернути світло в оселі містян у найкоротші терміни. Влада закликає мешканців зберігати спокій та стежити за оновленнями.

