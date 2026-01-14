Видео
Главная Новости дня Кривой Рог снова с электроснабжением — какая ситуация в городе

Кривой Рог снова с электроснабжением — какая ситуация в городе

Ua ru
Дата публикации 14 января 2026 08:17
В Кривом Роге восстановили свет и тепло после ударов дронов
Электрики чинят электролинию. Фото иллюстративное: УНИАН

В Кривом Роге ликвидируют последствия после очередной массированной атаки ударных российских БпЛА, которая продолжалась вечером и ночью. По словам председателя Совета обороны города Александра Вилкула, оккупанты снова били по объектам гражданской инфраструктуры, к счастью жертв среди гражданских нет.

Об этом Александр Вилкул сообщил в Telegram.

Какова ситуация со светом, отоплением и водоснабжением в Кривом Роге

Из-за ударов в Кривом Роге произошли аварийные отключения электроснабжения более чем для 45 тысяч абонентов, а также прекратилась подача теплоснабжения в более 700 домах.

Впрочем утром в городе уже стабилизировали электроснабжение для аварийно отключенных абонентов и возобновили водоснабжение, а также работу котельных и транспорта. В Кривом Роге, по сообщению, сейчас работают все службы, коммунальный транспорт, больницы и социальные учреждения, в то же время продолжается ликвидация последствий и предыдущих вражеских атак.

Штаб помощи жителям, чье жилье пострадало в Металлургическом районе, будет работать 14 января с 08:00 до 17:00. Там можно получить нужные строительные материалы и подать заявление на материальную помощь от города. Также отмечается, что после ударов 7, 8 и 9 января в больницах Кривого Рога остаются семь пострадавших в состоянии средней тяжести.

Отдельно Вилкул сообщил, что ночью в области сбили 17 вражеских БпЛА. Кроме того, по его данным, в Никопольском районе враг вел артиллерийский обстрел Никополя, Марганецкой и Покровской громад, в результате чего повреждены три гражданских частных дома.

Напомним, неделю назад Кривой Рог оказался в критической ситуации из-за массового блэкаута после российских атак.

Между тем в Киеве сотни домов остались без отопления в результате массированной атаки России по столице.

Автор:
Анастасия Постоенко
