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Кровавые последствия — масштабные обстрелы РФ с начала войны

19 ноября 2024 04:06
Юлия Леськова - Выпускающий редактор
Юлия Леськова
Выпускающий редактор
Самые масштабные обстрелы Украины — фото, видео, последствия
Масштабные удары по Украине. Фото: Новини.LIVE
Юлия Леськова - Выпускающий редактор
Юлия Леськова
Выпускающий редактор

За 1000 дней полномасштабной войны РФ совершила большое количество обстрелов украинских городов.

Сегодня Новини.LIVE вспомнит о самых масштабных обстрелах Украины.

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Інфографіка
Инфографика: Новини.LIVE

Харьковская ОГА

1 марта 2022 года РФ атаковала здание Харьковской ОГА двумя крылатыми ракетами и частично разрушила его. В момент удара там находились терробороновцы, военные и волонтеры.

По данным главы Харьковской области Олега Синегубова, в тот день погибли 44 человека, из них 33 находились в здании ОВА и рядом с ним.

Мариупольский драмтеатр — "Дети"

16 марта 2022 года российская авиация сбросила бомбу на помещение Мариупольского драмтеатра, где от обстрелов скрывались 1200 граждан, включая детей.

К слову, у помещения театра большими буквами было предупреждение, что в здании находятся дети, однако это россиян не остановило.

В результате бомбового удара была разрушена центральная часть здания театра, многие оказались под завалами. Мариупольский городской совет сообщал, что, по свидетельствам очевидцев, тогда погибли около 300 человек.

Николаевская ОВА

29 марта 2022 года россияне обстреляли здание Николаевской облгосадминистрации. Удар пришелся на четвертый этаж здания, в результате чего треть девятиэтажки была разрушена до основания.

В ходе расследования удалось установить, что при обстреле админздания использовали крылатую ракету типа "Калибр".

Тогда 37 человек погибли, еще 34 получили ранения.

Железнодорожный вокзал в Краматорске

Утром 8 апреля 2022 года россияне совершили очередной террористический акт против гражданского населения — нанесли ракетный удар по вокзалу в Краматорске.

Железнодорожный вокзал Краматорска был атакован ракетой "Точка-У" с кассетными боеприпасами.

В момент атаки на вокзале находились тысячи людей, ожидавших эвакуации из-за угрозы возобновления боевых действий в городе в результате российского вторжения в Украину. В результате удара, по данным СБУ, погиб 61 человек, а 121 получил ранения.

Обстрел вокзала в Краматорске - ракета
Обломок ракеты, которой атаковали Краматорск. Фото: АР
Последствия российского террора
Последствия удара по железнодорожному вокзалу. Фото: АР

Кременчугский торговый центр

27 июня 2022 года российская армия нанесла ракетный удар по торговому центру в городе Кременчуг.

В ТЦ попали две ракеты Х-22, запущенные российскими бомбардировщиками Ту-22 М3. По данным украинских военных, самолеты взлетели с аэродрома Шайковка (в Калужской области), а пуски осуществлялись над территорией Курской области.

Из-за обстрела ТЦ "Амстор" погиб 21 человек, еще один считался пропавшим без вести. 10 апреля 2023 года пропавшего без вести суд признал погибшим.

Многоэтажки в Часовом Яру

9 июля 2022 года в 21:17 российские захватчики выпустили ракеты по двум 5-этажным жилым домам, расположенным на улице Южной в городе Часов Яр Донецкой области.

По одним данным, по гражданским домам применили РСЗО "Ураган", по другим, речь шла о системе "Искандер". По оценке экспертов, было выпущено не менее четырех ракет.

По словам тогдашнего главы Донецкой ОВА Павла Кириленко, от ракетного удара погибли 48 человек, в том числе 9-летний мальчик. Еще 9 человек удалось спасти.

Удар по центру Винницы

14 июля 2022 года российская армия днем ударила ракетами "Калибр" по центру Винницы. В это время там было много людей.

Удар унес жизни 29 человек, среди них 4-летняя Лиза Дмитриева, 7-летний Максим Жарий и 8-летний Кирилл Пьяхин.

Колония в Оленовке

В ночь с 28 на 29 июля 2022 года на оккупированной территории Донбасса, в бывшей 120-й Волновахской исправительной колонии в Оленовке, был разрушен один из бараков.

Там содержались украинские военнопленные.

Тогда погибли по меньшей мере 50 украинских военнопленных из "Азовстали", еще более сотни получили ранения.

Атака на колонию в Оленовке
Все, что осталось от колонии. Фото: АР

Гражданская гуманитарная колонна в Запорожье

Утром 30 сентября российские военные нанесли ракетные удары по Запорожью.

В результате ракетных обстрелов окрестности города погибли 30 человек, 88 получили ранения разной степени. Среди погибших в результате ракетных обстрелов гуманитарной колонны в Запорожье двое детей.

Удар по гражданской гуманитарной колонне.
Изуродованные гражданские автомобили Фото: СБУ

Дом в Днепре

14 января 2023 года ракета РФ попала в многоэтажное здание на жилом массиве Победа в Днепре.

Тогда погибли 46 человек, среди которых 6 детей, около 80 человек получили ранения.

Из-под завалов спасли 36 человек, а поисково-спасательная операция длилась около 70 часов.

Последствия обстрела Днепра 14 января
Разрушенный россиянами дом в Днепре. Фото: ГСЧС

Подрыв Каховской ГЭС

6 июня 2023 года около 3:00 россияне взорвали Каховскую ГЭС — именно в те дни, когда Украина начинала долгожданное контрнаступление на юге, в частности в Запорожской области.

Уже в первые часы после подрыва станции компания Укргидроэнерго подтвердила, что ГЭС разрушена полностью, восстановить ее невозможно.

Высвобожденные воды Днепра начали быстро затапливать многочисленные села и города ниже по течению на обоих берегах реки — всего в зоне затопления оказались около 80 населенных пунктов, включая Херсон.

Только на подконтрольном украинским властям правобережье Херсонской области в результате подрыва россиянами Каховской ГЭС и последующих разрушений и затоплений погибли более 30 человек.

Точное количество жертв на оккупированном левобережье, которое больше всего пострадало в результате подрыва ГЭС, до сих пор остается неизвестным. В оккупированном городе Олешки количество погибших исчисляется по крайней мере сотнями.

Последствия подрыва Каховской ГЭС
Последствия взрыва Каховской ГЭС. Фото: Новини.LIVE

Жилой дом во Львове

6 июля 2023 года российские военные нанесли ракетный удар по Львову. Одна из ракет попала в жилой дом на улице Стрыйской и разрушила его.

Тогда погибли десять львовян, а еще 42 человека получили травмы.

Атака на Львов 6 июля - последствия
Последствия ракетной атаки на Львов. Фото: ГСЧС

Театр в Чернигове

19 августа 2023 года российские оккупанты ударили баллистической ракетой по центру Чернигова.

В результате попадания в театр погибли 7 человек, среди них ребенок, 156 получили ранения.

В то время там проходила закрытая встреча военных и производителей дронов.

Собранные обломки ракеты после удара свидетельствуют о том, что город был атакован "Искандером".

Атака на кафе в Грозе

5 октября 2023 года россияне нанесли ракетный удар по деревне Гроза Купянского района.

Российские оккупанты уничтожили небольшое сельское заведение, в котором находились около 60 человек.

Оно было уничтожено ракетой "Искандер-М", когда там поминали военнослужащего, перезахороненного в родном селе.

В результате удара погибли 56 человек, среди них ребенок.

Ракетный удар скорректировали двое родных братьев, которые раньше проживали в этом селе и перешли на сторону захватчиков.

Разрушенное кафе в Грозе
Руины кафе в Грозе. Фото: Харьковская областная прокуратура

Гражданские объекты в Киеве

29 декабря РФ совершила очередную массированную атаку по Украине, в частности обстреляла Киев.

В Киеве обломки сбитых ракет повредили здания в Святошинском, Дарницком, Подольском и Шевченковском районах.

  • В Подольском районе столицы из-за обстрелов РФ загорелся склад.
  • В Святошинском районе возникло возгорание в 14-этажной незаселенной новостройке.
  • В Шевченковском районе тоже горели складские помещения. Также взрывная волна повредила верхний вестибюль станции метро "Лукьяновская". В районе ул. Юрия Ильенко было повреждено здание бізнес-центра и нежилые помещения.

Всего в результате ракетного удара в тот день погибли 30 человек, еще 29 получили ранения.

Атака 29 декабря в столице
Бригады "Скорых" после атаки на Киев. Фото: Новини.LIVE

Жилые дома в Одессе

В Одессе россияне 15 марта 2024 года применили коварную тактику "огневого вала", нанеся два последовательных ракетных удара по городу.

Среди погибших и пострадавших есть представители медицины и спасательной службы, которые прибыли на место первого удара оказывать помощь.

Россия ударила по Одессе баллистическим оружием из временно оккупированного Крыма. Скорее всего, это были "Искандер-М", разрушившие трехэтажное здание в рекреационной зоне, еще по меньшей мере 10 частных домов получили повреждения.

Тогда погиб 21 человек, а еще 75 получили ранения.

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После прилета в Одессе. Фото: Новини.LIVE

Атака на детскую больницу "Охматдет"

Днем 8 июля 2024 года Россия нанесла один из самых мощных за все время ракетных ударов по столице Украины.

РФ тогда заявили, что попали в "военные базы", а на больницу упала ракета украинского ПВО.

Впрочем, в соцсетях и медиа еще во время ракетной атаки появились видеозаписи, на которых виден непосредственно момент попадания в больницу Охматдет, а также дома рядом с ней и в промышленный объект возле метро "Лукьяновская". СБУ заявила, проанализировав обломки ракеты, что это была крылатая ракета Х-101.

В результате атаки РФ на детскую больницу там погибли два человека (родственник пациента и врач), за медицинской помощью обратились 32 раненых.

В общей сложности во время этой массированной атаки на Киев в тот день погибли более 33 человек, более сотни были ранены.

Последствия атаки на Охматдет
Разрушенное помещение Охматдета. Фото: Новини.LIVE\Игорь Кузнецов

Россияне атакуют украинские города каждый день. Каждый вечер раздаются сигналы тревоги, что оккупанты выпускают БпЛА и ракеты, пытаясь принести гражданским еще больше разрушений и смертей.

РФ пренебрегла большинством запретов международного гуманитарного права в отношении законов и обычаев войны и гражданского населения. За это все военные преступники, от высшего командования до обычного солдата, запускающего дроны, должны быть наказаны.

Украина обстрелы Охматдет війна Россия

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