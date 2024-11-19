Наймасштабніші обстріли України — фото, відео, наслідки

Наймасштабніші удари по Україні. Фото: Новини.LIVE

За 1000 днів повномасштабної війни РФ здійснила велику кількість обстрілів українських міст. Від 24 лютого 2022 року окупанти вчинили чимало руйнувань серед цивільних об'єктів інфраструктури та забрали безліч життів українців — і дорослих, і дітей.

Сьогодні Новини.LIVE згадає про наймасштабніші обстріли України.

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Інфографіка: Новини.LIVE

Харківська ОДА

1 березня 2022 року РФ атакувала будівлю Харківської ОДА двома крилатими ракетами й частково зруйнувала її. В момент удару там перебували тероборонівці, військові та волонтери.

За даними очільника Харківської області Олега Синєгубова, того дня загинули 44 людини, з них 33 перебували у будівлі ОВА та поруч із нею.

Маріупольський драмтеатр — "Діти"

16 березня 2022 року російська авіація скинула бомбу на приміщення Маріупольського драмтеатру, де від обстрілів переховувалися 1200 громадян, включно з дітьми.

До слова, біля приміщення театру великими буквами було попередження, що у будівлі перебувають діти, однак це росіян не зупинило.

Унаслідок бомбового удару була зруйнована центральна частина будівлі театру, багато людей опинилися під завалами. Маріупольська міська рада повідомляла, що, за свідченнями очевидців, тоді загинули приблизно 300 людей.

Миколаївська ОВА

29 березня 2022 року росіяни обстріляли будівлю Миколаївської облдержадміністрації. Удар припав на четвертий поверх будівлі, внаслідок чого третина девʼятиповерхівки була зруйнована вщент.

Під час розслідування вдалося встановити, що при обстрілі адмінбудівлі використали крилату ракету типу "Калібр".

Тоді 37 осіб загинуло, ще 34 зазнали поранень.

Залізничний вокзал у Краматорську

Вранці 8 квітня 2022 року росіяни здійснили черговий терористичний акт проти цивільного населення — завдали ракетного удару по вокзалу у Краматорську.

Залізничний вокзал Краматорська було атаковано ракетою "Точка-У" з касетними боєприпасами.

В момент атаки на вокзалі перебували тисячі людей, які чекали на евакуацію через загрозу поновлення бойових дій у місті внаслідок російського вторгнення в Україну. Внаслідок удару, за даними СБУ, загинула 61 людина, а 121 отримала поранення.

Уламок ракети, якою атакували Краматорськ. Фото: АР

Наслідки удару по залізничному вокзалу. Фото: АР

Кременчуцький торговий центр

27 червня 2022 року російська армія завдала ракетного удару по торговельному центру у місті Кременчук.

У ТЦ влучили дві ракети Х-22, які запустили російські бомбардувальники Ту-22 М3. За даними українських військових, літаки злетіли з аеродрому Шайківка (в Калузької області), а пуски здійснювалися над територією Курської області.

Через обстріл ТЦ "Амстор" загинула 21 людина, ще одну вважали зниклою безвісти. 10 квітня 2023 року зниклу безвісти суд визнав загиблою. Ще 65 осіб було зареєстровано травмованими.

Багатоповерхівки у Часовому Ярі

9 липня 2022 року о 21:17 російські загарбники випустили ракети по двох 5-поверхових житлових будинках, розташованих на вулиці Південній у місті Часів Яр Донецької області.

За одними даними, по цивільних будинках було застосовано РСЗВ "Ураган", за іншими, йшлося про систему "Іскандер". За оцінкою експертів, було випущено не менше чотирьох ракет.

За словами тодішнього очільника Донецької ОВА Павла Кириленка, від ракетного удару загинули 48 людей, у тому числі 9-річний хлопчик. Ще дев'ять осіб вдалося врятувати.

Удар по центру Вінниці

14 липня 2022 року російська армія удень ударила ракетами "Калібр" по центру Вінниці. В цей час там було багато людей. Ракети скерували в офісну будівлю. Загалом від нальоту пошкоджено 55 споруд — житлові багатоповерхівки, паркінг та медичний центр.

Удар забрав життя 29 людей, серед них 4-річна Ліза Дмитрієва, 7-річний Максим Жарій та 8-річний Кирило П'яхін.

Колонія в Оленівці

У ніч з 28 на 29 липня 2022 року на окупованій території Донеччини, у колишній 120-й Волноваській виправній колонії, що в Оленівці, був зруйнований один із бараків.

Там утримувалися українські військовополонені.

Тоді загинули щонайменше 50 українських військовополонених з "Азовсталі", ще понад сотню отримали поранення.

Все, що залишилося від колонії. Фото: АР

Цивільна гуманітарна колона у Запоріжжі

Вранці 30 вересня російські військові завдали ракетних ударів по Запоріжжю.

Внаслідок ракетного обстрілу околиці міста загинули 30 людей, 88 отримали поранення різного ступеня. Серед загиблих внаслідок ракетного обстрілу гуманітарної колони в Запоріжжі двоє дітей.

Понівечені цивільні автомобілі. Фото: СБУ

Будинок у Дніпрі

14 січня 2023 року ракета РФ влучила у багатоповерховий будинок на житловому масиві Перемога у Дніпрі.

Тоді загинуло 46 людей, серед яких 6 дітей, близько 80 осіб отримали поранення. До пошуково-рятувальної операції залучили 450 рятувальників, які працювали змінами по 12 годин.

З-під завалів врятували 36 людей, а пошукова-рятувальна операція тривала майже 70 годин.

Зруйнований росіянами будинок у Дніпрі. Фото: ДСНС

Підрив Каховської ГЕС

6 червня 2023 року, близько 3:00, росіяни підірвали Каховську ГЕС — саме в ті дні, коли Україна розпочинала довгоочікуваний контрнаступ на півдні, зокрема у Запорізькій області.

Вже в перші години після підриву станції компанія Укргідроенерго підтвердила, що ГЕС зруйновано повністю, відновити її неможливо.

Вивільнені води Дніпра почали швидко затоплювати численні села й міста нижче за течією на обох берегах річки — загалом у зоні затоплення опинилися близько 80 населених пунктів включно з Херсоном.

Лише на підконтрольному українській владі правобережжі Херсонської області внаслідок підриву росіянами Каховської ГЕС і подальших руйнувань та затоплень загинуло понад 30 осіб.

Точна кількість жертв на окупованому лівобережжі, яке найбільше постраждало внаслідок підриву ГЕС, досі залишається невідомою. Окупанти заявляли про 59 загиблих, однак власне розслідування Associated Press встановило, що ця кількість набагато більша, аніж озвучила підконтрольна Росії окупаційна "влада" Херсонщини. Зокрема лише в окупованому місті Олешки кількість загиблих обчислюється принаймні сотнями.

Наслідки підриву Каховської ГЕС. Фото: Новини.LIVE

Житловий будинок у Львові

6 липня 2023 року російські військові завдали ракетного удару по Львову. Одна з ракет влучила у житловий будинок на вулиці Стрийській та зруйнувала його.

Тоді загинуло 10 львів'ян, а ще 42 людини отримали травми.

Наслідки ракетної атаки на Львів. Фото: ДСНС

Театр у Чернігові

19 серпня 2023 року, російські окупанти вдарили балістичною ракетою по центру Чернігова. Внаслідок влучання у Драматичний театр загинули 7 людей, серед них дитина, 156 отримали поранення.

У той час там проходила закрита зустріч військових та виробників дронів.

Зібрані уламки ракети після удару свідчать про те, що місто було атаковане "Іскандером".

Атака на кафе у Грозі

5 жовтня 2023 року росіяни завдали ракетного удару по селі Гроза Куп'янського району.

Російські окупанти знищили невеликий сільський заклад, в якому перебувало близько 60 осіб.

Його було знищено ракетою "Іскандер-М", коли там поминали військовослужбовця, якого перепоховали у рідному селі.

Внаслідок удару загинуло 56 людей, серед них — дитина.

Ракетний удар скоригували двоє рідних братів, які раніше проживали у цьому селі та перейшли на бік загарбників.

Руїни кафе у Грозі. Фото: Харківська обласна прокуратура

Цивільні об'єкти у Києві

29 грудня РФ здійснила чергову масовану атаку по Україні, зокрема обстріляла Київ.

У Києві уламки збитих ракет пошкодили будівлі у Святошинському, Дарницькому, Подільському та Шевченківському районах.

У Подільському районі столиці через обстріли РФ загорівся склад.

У Святошинському районі виникло займання у 14-поверховій незаселеній новобудові. За іншою адресою загорілись 3 автомобілі.

У Шевченківському районі теж горіли складські приміщення. Також вибухова хвиля пошкодила верхній вестибюль станції метро "Лук'янівська". У районі вул. Юрія Іллєнка була пошкоджена будівля бізнес-центру та нежитлові приміщення.

Загалом внаслідок ракетного удару того дня загинуло 30 осіб, ще 29 зазнали поранень.

Бригади "Швидких" після атаки на Київ. Фото: Новини.LIVE

Житлові будинки в Одесі

В Одесі росіяни 15 березня 2024 року застосували підступну тактику "вогневого валу", завдавши два послідовні ракетні удари по місту.

Серед загиблих і постраждалих є представники медицини і рятувальної служби, які прибули на місце першого удару надавати допомогу. Після того відбувся повторний удар, внаслідок чого загинули люди, які прибули для надання допомоги, і ті, хто не встиг в укриття.

Росія вдарила по Одесі балістичною зброєю з тимчасово окупованого Криму. Найімовірніше, це були "Іскандер-М", які зруйнували триповерхову будівлю в рекреаційній зоні, ще щонайменше 10 приватних будинків зазнали пошкоджень.

Тоді загинула 21 особа, а ще 75 отримали поранення.

Після прильоту в Одесі. Фото: Новини.LIVE

Атака на дитячу лікарню "Охматдит"

Вдень 8 липня 2024 року Росія завдала один із найпотужніших за весь час ракетних ударів по столиці України. Зокрема, під атакою опинилася найбільша дитяча лікарня Охматдит.

РФ тоді заявила, що поцілили у "військові бази", а на лікарню впала ракета української ППО.

Втім, в соцмережах і медіа ще під час ракетної атаки з'явилися відеозаписи, на яких видно безпосередньо момент влучання в лікарню Охматдит, а також в будинки поряд з нею і в промисловий об'єкт біля метро "Лук'янівська". Служба безпеки України заявила, проаналізувавши уламки ракети, що це була крилата ракета Х-101.

Унаслідок атаки РФ на дитячу лікарню там загинули двоє людей (родич пацієнта і лікарка), за медичною допомогою звернулися 32 поранених.

Загалом під час цієї масованої атаки на Київ того дня загинуло понад 33 людини, більше сотні були поранені.

Зруйноване приміщення Охматдиту. Фото: Новини.LIVE\Ігор Кузнєцов



Росіяни атакують українські міста щодня. Щовечора лунають сигнали тривоги про те, що окупанти випускають БпЛА та ракети, намагаючись принести цивільним ще більше руйнувань та смертей.

РФ знехтувала більшістю заборон міжнародного гуманітарного права щодо законів та звичаїв війни та цивільного населення. За це всі військові злочинці, від вищого командування до звичайного солдата, який запускає дрони, мають бути покарані.