Кто по национальности был Христофор Колумб — ученые ответили

Колумб и команда моряков на землях Америки. Иллюстрация: Википедия

Эксперты-криминалисты закончили 22-летнее расследование под руководством Мигеля Лоренте, чтобы определиться наконец — кем этнически был самый известный мореплаватель Христофор Колумб, открывший Америку. Для этого ученые изучили крошечные образцы останков Колумба, похороненных в Севильском соборе Испании.

Кем этнически был Христофор Колумб

Результат исследования ДНК останков мореплавателя показал, что путешественник XV века был сефардским евреем из Западной Европы.

Читайте также:

К этому моменту несколько стран спорили по поводу происхождения Колумба, руководившего финансируемыми Испанией экспедициями, открывая путь для европейского завоевания Америки.

Многие историки подвергли сомнению традиционную теорию о том, что Колумб прибыл из Генуи, Италия. Другие теории варьируются от того, что он был испанским евреем или греком, до басков, португальцев или британцев.

"Исследование национальности Колумба было усложнено рядом факторов, в том числе большим количеством данных. Но результат почти абсолютно надежен", — сказал руководитель исследований Мигель Лоренте.

Интересные факты:

Часть мира, которую позже стали называть "Америкой", в 1492 г. открыл Христофор Колумб. Другой мореплаватель, Америго Веспуччи, тоже позже исследовал континент и был уверен, что это "Америка". В свою очередь Колумб до конца своих дней был убежден, что открыл путь в Индию (из-за этого местных коренных жителей многие до сих пор ошибочно называют "индейцами"), а не новый для тогдашних европейцев, неизвестный континент, теперь известный как Америка.

На сегодня Колумб и Веспуччи в ученых кругах не считаются первыми прибывшими в Америку европейцами. Современные ученые не раз находили поселения викингов на территории Северной Америки. К примеру, одно из таких поселений было основано на острове Ньюфаундленд, где викинги жили в 1021 году.

Напомним, мы рассказывали, что Колумб действительно не виноват в том, что сифилис распространился по миру. Причина была совсем другой.

Также мы рассказывали о судьбоносной для Христофора Колумба дате и как затмении сохранили жизнь первооткрывателю Америки.