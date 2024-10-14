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Криміналісти розкрили таємницю Колумба — ким етнічно був видатний мореплавець

14 жовтня 2024 02:15
Пилип Бойко - редактор
Пилип Бойко
редактор
Хто за національністю був Христофор Колумб — вчені дали відповідь
Колумб та команда моряків на землях Америки. Ілюстрація: Вікіпедія
Пилип Бойко - редактор
Пилип Бойко
редактор

Експерти-криміналісти закінчили 22-річне розслідування під керівництвом Мігеля Лоренте, щоб визначитись нарешті — ким етнічно був найвідоміший мореплавець Христофор Колумб, що відкрив Америку. Для цього вчені вивчили  крихітні зразки останків Колумба, похованих у Севільському соборі Іспанії.  

Ким етнічно був Христофор Колумб

Результат дослідження ДНК останків мореплавця показав, що мандрівник XV століття був сефардським євреєм із Західної Європи. 

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До цього моменту кілька країн сперечалися щодо походження Колумба, що керував фінансованими Іспанією експедиціями, відкриваючи шлях для європейського завоювання Америки.

Багато істориків поставили під сумнів традиційну теорію про те, що Колумб прибув із Генуї, Італія. Інші теорії варіюються від того, що він був іспанським євреєм чи греком, до басків, португальців чи британців.

"Дослідження національності Колумба було ускладнене рядом факторів, у тому числі великою кількістю даних. Але результат майже абсолютно надійний", — сказав керівник досліджень Мігель Лоренте.

Цікаві факти:

  • Частину світу, яку пізніше стали називати "Америка", у 1492 р. відкрив Христофор Колумб. Інший мореплавець, Амеріго Веспуччі, теж пізніше досліджував континент і був впевнений, що це "Америка". Своєю чергою Колумб до кінця своїх літ був переконаний, що відкрив шлях до Індії (через що місцевих корінних жителів багато обивателів досі помилково називають "індіанцями"), а не новий для тогочасних європейців, невідомий континент, тепер знаний як Америка.
  • На сьогодні Колумб і Веспуччі у вчених колах не вважаються першими європейцями, що прибули до Америки. Сучасні науковці неодноразово знаходили поселення вікінгів на території Північної Америки. Наприклад, одне з таких поселень було засновано на острові Ньюфаундленд, де вікінги жили в 1021 році.

Нагадаємо, ми розповідали, що Колумб насправді не винен у тому, що сифіліс поширився світом. Причина була зовсім іншою. 

Також ми розповідали про доленосну для Христофора Колумба дату та як затемнення зберегло життя першовідкривачу Америки.

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