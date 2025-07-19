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Главная Новости дня Лед тронулся, – Климкин об ультиматуме Трампа для Путина

Лед тронулся, – Климкин об ультиматуме Трампа для Путина

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Дата публикации 19 июля 2025 07:32
Санкции США против РФ и 50 дней для Путина - Климкин прокомментировал Скриншот видео
Павел Климкин, экс-министр иностранных дел Украины

Действительно ли Президент США Дональд Трамп все еще хочет договориться с РФ, наложит ли санкции на официальную Москву и передаст ли Украине новейшее американское оружие — в блицинтервью Новини.LIVE рассказал Павел Климкин, бывший министр иностранных дел Украины.

Видим смягчение политики Трампа в отношении Украины. Действительно ли американский лидер изменил свою стратегию?

— Я бы не сказал, что риторика Трампа от жесткости к смягчению. Вначале он хотел заключить сделку, показывая Путину, что "давай я несколько меньше дам Украине, а тебе — что-то в перспективе. И как-то мы договоримся. Но при этом Украина — это то, что для меня важно". Для Путина же Украина важна с точки зрения нашего уничтожения. Все это не сработало. И сейчас, как по мне, Трамп не изменил своей стратегии. Но я и не уверен, что у него она есть, четкая и определенная. Однако подход изменен, и изменен эмоционально.

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Заметно, что его раздражают бесконечные разговоры (имеется в виду с Путиным. — Ред.), которые вроде бы и неплохие, но потом ничего не происходит, а Трамп выглядит как слабак. А слабаком ему быть не хочется. Кроме того, Трампу нужен результат до промежуточных выборов в следующем году. А время идет.

Трамп про санкції проти РФ
Дональд Трамп. Фото: Reuters

Третья история — сейчас американцы вместе с НАТО все больше переводят это в глобальный контекст. К сожалению, Трамп не говорит о санкциях в отношении России непосредственно. Но он говорит о вторичных санкциях — против китайцев, индусов, бразильцев. Речь прежде всего об этих трех странах. Это означает, что нелегальный импорт в Россию станет еще дороже. И поскольку российская экономика все-таки проседает, хоть и медленно, Трамп чувствует себя в довольно сильной позиции.

Устраивает ли это Украину?

— Я бы не сказал, что да, ведь мы живем сегодняшним днем и нашими эмоциями. Ежедневно и каждую ночь мы видим и фронт, и удары по городам. А Трамп видит это как геополитику, а нас — с несколько иной геоперспективы. Это симпатичный факт, над которым мы все работали.

И теперь Трампу вернуться к логике, в стиле, "а давайте я поотрезаю часть оружия для Украины, а мы там где-то договоримся с тобой, Путин", уже выглядит как-то несимпатично. И это определенное позитивное развитие. Это точно не полный стакан в смысле отношения Трампа. Он полуполный. Нам бы хотелось хотя бы три четверти. И хотелось бы иметь более конкретный разговор о поставках оружия.

То есть кто платит, а кто не платит?

— Ну, что-то такое уже обсуждается. Я знаю, что есть интересные и позитивные вещи, и вы о них услышите. И не только о "Пэтриотах". Отдельные грибочки в корзину уже падают, но хочется еще больше позитива.

В то же время я не вижу четкого изменения в стратегии Трампа на жесткую по отношению к РФ. Он все равно хочет договориться, но точно не на условиях Путина. Потому что тот говорит: "Да, конечно, сначала капитуляция, а дальше уничтожение Украины и как-то вперед". Такая история Трампа не устраивает.

Введет ли Трамп санкции против РФ через 50 дней?

— Как бы нам ни было больно смотреть на эти 50 дней, но для геополитики 50 дней — это действительно не срок. Говорю об этом как человек, который занимается геополитикой более 30 лет. Но теперь Трампу таки придется как-то среагировать.

Конечно, может быть вариант, при котором он скажет на 51-й день: "Ну не получилось, даю еще 50". Но тогда все скажут: "Дональд, как-то по-свински. Ты же обещал". Потому что одно дело: 24 — съели (имеется ввиду слоган Трампа "закончить войну за одни сутки". — Ред.), 100 дней — тоже съели (имеется ввиду окончание войны за первых 100 дней президентства Трампа. — Ред.). Но теперь ты сказал! И эта история Трампа будет держать. Но в целом — лед тронулся.

А кто будет платить за американское оружие для Украины? Потому что Трамп говорит, что НАТО, а НАТО вроде бы и не в курсе...

— Так и будет, так будет. Это важно для поддержки Трампа. Это не значит, что он ничего не будет давать. Насколько я знаю, Трамп готов и продавать, и на что-то новейшее... Но его сторонники против того, чтобы платить. Поэтому с этим будет сложно. Получим ли мы что-то — посмотрим. Шансы есть. Но скорее всего платить будут европейцы.

США владимир путин Дональд Трамп война в Украине війна
Галина Остаповец - Журналист
Автор:
Галина Остаповец
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