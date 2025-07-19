Павло Клімкін, ексміністр закордонних справ України

Чи справді Президент США Дональд Трамп все ще хоче домовитися з РФ, чи накладе санкції на офіційну Москву та чи передасть Україні новітню американську зброю – в бліцінтерв'ю Новини.LIVE розповів Павло Клімкін, колишній міністр закордонних справ України.

Бачимо пом’якшення політики Трампа щодо України. Чи справді американський лідер змінив свою стратегію?

— Я б не сказав, що риторика Трампа від жорсткості до пом’якшення. На початках він хотів укласти угоду, показуючи Путіну, що "давай я дещо менше дам Україні, а тобі — щось у перспективі. І якось ми домовимось. Але при цьому Україна — це те, що для мене важливо". Для Путіна ж Україна важлива з точки зору нашого знищення. Все це не спрацювало. І зараз, як на мене, Трамп не змінив своєї стратегії. Але я і не впевнений, що у нього вона є, чітка і визначена. Проте підхід змінений, і змінений емоційно.

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Помітно, що його дратують нескінченні розмови (мається на увазі з Путіним. — Ред), які начебто і непогані, але потім нічого не відбувається, а Трамп виглядає як слабак. А слабаком йому бути не хочеться. Окрім того, Трампу потрібен результат до проміжних виборів наступного року. А час спливає.

Дональд Трамп. Фото: Reuters

Третя історія — наразі американці разом з НАТО все більше переводять це у глобальний контекст. На жаль, Трамп не каже про санкції щодо Росії безпосередньо. Але він говорить про так звані вторинні санкції — проти китайців, індусів, бразильців. Мова насамперед про ці три країни. Це означає, що нелегальний імпорт у Росію стане ще дорожчим. І оскільки російська економіка все-таки просідає, хоч і повільно, Трамп почувається у доволі сильній позиції.

Чи влаштовує це Україну?

— Я б не сказав, що так, адже ми живемо сьогоднішнім днем і нашими емоціями. Щодня і щоночі ми бачимо і фронт, і удари по містах. А Трамп бачить це як геополітику, а нас — з дещо іншої геоперспективи. Це симпатичний факт, над яким ми всі працювали.

І тепер Трампу повернутися до логіки в стилі, "а давайте я повідрізаю частину зброї для України, а ми там десь домовимось із тобою, Путін", вже виглядає якось несимпатично. І це певний позитивний розвиток. Це точно не повна склянка в сенсі ставлення Трампа. Вона напівповна. Нам би хотілося хоча б три чверті. І хотілося б мати більш конкретну розмову про постачання зброї.

Тобто хто платить, а хто не платить?

— Ну, щось таке вже обговорюється. Я знаю, що є цікаві й позитивні речі, і ви про них почуєте. І не тільки про "Петріоти". Окремі грибочки до кошика вже падають, але хочеться ще більше позитиву.

Водночас я не бачу чіткої зміни у стратегії Трампа на жорстку стосовно РФ. Він все одно хоче домовитись, але точно не на умовах Путіна. Бо той каже: "Так, звичайно, спершу капітуляція, а далі знищення України і якось вперед". Така історія Трампа не влаштовує.

Чи запровадить Трамп санкції проти РФ через 50 днів?

— Як би нам не було боляче дивитися на ці 50 днів, але для геополітики 50 днів — це дійсно не термін. Кажу про це як людина, яка займається геополітикою понад 30 років. Але тепер Трампу таки доведеться якось зреагувати.

Звичайно, може бути варіант, при якому він скаже на 51-й день: "Ну не вийшло, даю ще 50". Але тоді всі скажуть: "Дональд, якось по-свинськи. Ти ж обіцяв". Бо одна справа: 24 — з’їли (мається на увазі слоган Трампа "закінчити війну за одну добу". — Ред.), 100 днів — теж з'їли (мається на увазі закінчення війни за перших 100 днів президентства Трампа. — Ред.). Але ж тепер ти сказав! І ця історія Трампа буде тримати. Але загалом — крига скресла.

А хто буде платити за американську зброю для України? Бо Трамп каже, що НАТО, а НАТО начебто і не в курсі…

— Так і буде, так буде. Це важливо для підтримки Трампа. Це не означає, що він нічого не даватиме. Наскільки я знаю, Трамп готовий і продавати, і на щось новітнє… Але його прихильники проти, щоб платити. Тому з цим буде складно. Чи ми отримаємо щось — подивимось. Шанси є. Але скоріше за все платити будуть європейці.