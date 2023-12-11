Кремль способен на новую агрессию — в НАТО прокомментировали угрозы от ЕС

Посол США в НАТО Джулиана Смит. Фото: российские СМИ

Североатлантический альянс не будет ждать, пока РФ восстановится после поражения от войны в Украине. В частности, на фоне того, что страна-агрессорка продолжает пугать мир ядерным оружием.

Такое мнение высказала посол США в НАТО Джулиана Смит.

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По ее словам, всякий раз, когда РФ угрожает Латвии или любому другому союзнику НАТО.

"Никто не отмахивается от этого и не воспринимает это легкомысленно, и именно поэтому мы идем с этими конкретными мерами, чтобы гарантировать, что ваша страна — но не только ваша страна, у всех наших друзей на восточном фланге есть ресурсы, войска и возможности, которые им необходимы, чтобы справиться с любой возможной непредвиденной ситуацией", — заявила она.

На фоне этого ряда стран Европы перешла на круглосуточную работу оборонных предприятий.

"Это ситуация, когда мы много раз видели их сценарий, мы видели, что им нравится использовать дезинформацию, им нравится бряцание ядерным оружием - к чему мы снова относимся очень серьезно - но по этому вопросу, несмотря на то, что было значительное количество бряцания ядерным оружием. оружием, у нас нет никаких признаков того, что они готовятся применить ядерное оружие", — добавил он.

Добавим, в некоторых странах Европы опасаются победы Дональда Трампа на президентских выборах в США, ведь из-за этого может увеличиться риск развала НАТО . Также это может привести к отмене помощи Украине