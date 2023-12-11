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Кремль здатен на нову агресію — у НАТО прокоментували загрози від ЄС

11 грудня 2023 02:50
2d1f1319-b313-4b4b-5a4c-6e1443d44900 - Катерина Коновалець
Кремль здатен на нову агресію — у НАТО прокоментували загрози від ЄС
Посолка США у НАТО Джуліана Сміт. Фото: російські ЗМІ
2d1f1319-b313-4b4b-5a4c-6e1443d44900 - Катерина Коновалець

Північноатлантичний альянс не чекатиме поки РФ відновиться після поразки від війни в Україні. Зокрема, на тлі того що країна-агресорка продовжує лякати світ ядерною зброєю.

Таку думку висловила посолка США у НАТО Джуліана Сміт.

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За її словами, щоразу коли РФ загрожує Латвії чи будь-якому іншому союзнику НАТО. 

"Ніхто не відмахується від цього і не сприймає це легковажно, і саме тому ми йдемо з цими конкретними заходами, щоб гарантувати, що ваша країна – але не лише ваша країна, всі наші друзі на східному фланзі мають ресурси, війська та можливості, які їм необхідні , щоб упоратися з будь-якою можливою непередбаченою ситуацією", — заявила вона.

На тлі цього нзка країн Європи перейщла на цілодобову роботу оборонних підприємств.

 "Це ситуація, коли ми багато разів бачили їхній сценарій, ми бачили, що їм подобається використовувати дезінформацію, їм подобається брязкання ядерною зброєю — до чого ми знову ставимося дуже серйозно — але з цього питання, незважаючи на те, що була значна кількість брязкання ядерною зброєю. зброєю, ми не маємо жодних ознак того, що вони готуються застосувати ядерну зброю", — додав він.

Додамо, у деяких країнах Європи побоюються перемоги Дональда Трампа на президентських виборах в США, адже через це може зрости ризик розвалу НАТО. Також це може призвести до скасування допомоги для України

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