Россия изменила тактику на Покровском направлении — Снегирев объяснил политическую цель

Кремлевский диктатор Владимир Путин. Фото: росСМИ

Россия резко изменила тактику на Покровском направлении, впервые за несколько месяцев начав массово применять тяжелую бронетехнику. Такая эскалация имеет не только военный, а прежде всего политический подтекст.

Об этом в эфире программы Ранок.LIVE заявил военный аналитик Дмитрий Снегирев.

Россия бросает все силы на Покровское направление

По словам Снегирева, Кремль стремится создать показательную "победную картинку" накануне возможной встречи Путина с Дональдом Трампом. Москва хочет продемонстрировать, что способна "решить вопрос Донетчины военным путем" и что договариваться с Зеленским якобы нет смысла. Именно поэтому российские войска начали штурмы не считаясь с потерями ни техники, ни личного состава.

"По Покровскому направлению несмотря на тактические успехи Сил обороны Украины оккупанты пытаются сейчас взять под контроль основные локации наших защитников, как раз угрозой создания оперативного окружения. И давайте называть вещи своими именами. Бои продолжаются в городской застройке и Покровска, и Мирнограда", — заявил Синегирев.

Бои в районе Владимировки, по его словам, стали показательными. Россияне бросают десятки единиц техники, заведомо зная, что прорваться к позициям Сил обороны Украины сможет не более 20% бронеколонн. Основная цель — дать возможность нескольким малым штурмовым группам закрепиться в условиях городской застройки. Несмотря на массовые потери, оккупантам удалось высадить десант и закрепиться в части населенного пункта.

Отдельно Дмитрий Снегирев акцентировал на подземных богатствах Донбасса. По его словам, Россия воюет не ради русскоязычных, а ради обогащения и добычи полезных ископаемых на оккупированных ею территориях.

"На Покровском направлении сосредоточено до 120 тысяч личного состава российских оккупантов. Почему такая группировка? И основные бои это не бои за территорию. Отбросьте эти все, ну знаете, российские нарративы о "русскоязычном населении". Контроль над ресурсами. Покровский район — это крупнейшие в Европе залежи лития. Это в районе Шевченково, которое сейчас, к сожалению, захвачено. И Котлино — это крупнейшие залежи коксующегося угля. Так же, к сожалению, захвачены. Почему они рвутся в Славянск? Крупнейшие в Европе залежи сланцевого газа. В случае контроля Украины над этими месторождениями мы имеем шанс получить энергетическую независимость", — сказал Снегирев.

Аналитик объясняет, что Путин не готов отказываться от оккупированных территорий даже в обмен на часть Запорожской или Херсонской областей, ведь Донбасс является для России не только стратегическим, но и экономически выгодным регионом.

Снегирев также обратил внимание на то, что некоторые западные издания, в частности Financial Times, распространяют информацию о якобы готовности России "уступить незначительные территории" в Запорожской области. Однако, по словам эксперта, это манипуляция: около 70% Запорожской и до 60% Херсонской областей остаются под оккупацией, поэтому "уступать" там фактически нечем.

Военный аналитик отмечает, что нынешнее обострение в Донецкой области имеет целью не только продвижение фронта, но и создание политического давления на Украину и Запад. Кремль пытается использовать ситуацию как аргумент на переговорах, чтобы усилить позиции Путина накануне потенциального диалога с США.

