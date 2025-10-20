Росія змінила тактику на Покровському напрямку — Снєгирьов пояснив політичну мету

Кремлівський диктатор Володимир Путін. Фото: росЗМІ

Росія різко змінила тактику на Покровському напрямку, вперше за кілька місяців почавши масово застосовувати важку бронетехніку. Така ескалація має не лише військовий, а передусім політичний підтекст.

Про це в ефірі програми "Ранок.LIVE" заявив військовий аналітик Дмитро Снєгирьов.

Росія кидає всі сили на Покровський напрямок

За словами Снєгирьова, Кремль прагне створити показову "переможну картинку" напередодні можливої зустрічі Путіна з Дональдом Трампом. Москва хоче продемонструвати, що здатна "вирішити питання Донеччини військовим шляхом" і що домовлятися із Зеленським нібито немає сенсу. Саме тому російські війська почали штурми не рахуючись із втратами ні техніки, ні особового складу.

"По Покровському напрямку попри тактичні успіхи Сил оборони України окупанти намагаються наразі взяти під контроль основні локації наших захисників, якраз загрозою створення оперативного оточення. І давайте називати речі своїми іменами. Бої тривають в міській забудові і Покровська, і Мирнограда", — заявив Синєгирьов.

Бої у районі Володимирівки, за його словами, стали показовими. Росіяни кидають десятки одиниць техніки, свідомо знаючи, що прорватися до позицій Сил оборони України зможе не більше 20% бронеколон. Основна мета — дати змогу кільком малим штурмовим групам закріпитися в умовах міської забудови. Попри масові втрати, окупантам вдалося висадити десант і закріпитися у частині населеного пункту.

Окремо Дмитро Снєгирьов акцентував на підземних багатствах Донбасу. За його словами, Росія воює не заради російськомовних, а заради збагачення та видобутку корисних копалин на окупованих нею територіях.

"На Покровському напрямку зосереджено до 120 тисяч особового складу російських окупантів. Чому таке угрупування? І основні бої це не бої за територію. Відкиньте оці всі, ну знаєте, російські наративи про "русскоязычное население". Контроль над ресурсами. Покровський район — це найбільші в Європі поклади літію. Це в районі Шевченкового, яке наразі, на жаль, захоплено. І Котлине — це найбільші поклади коксівного вугілля. Так само, на жаль, захоплено. Чому вони рвуться до Слов'янська? Найбільші в Європі поклади сланцевого газу. У разі контролю України над цими родовищами ми маємо шанс отримати енергетичну незалежність", — сказав Снєгирьов.

Аналітик пояснює, що Путін не готовий відмовлятися від окупованих територій навіть в обмін на частину Запорізької чи Херсонської областей, адже Донбас є для Росії не лише стратегічним, а й економічно вигідним регіоном.

Снєгирьов також звернув увагу на те, що деякі західні видання, зокрема Financial Times, поширюють інформацію про нібито готовність Росії "поступитися незначними територіями" в Запорізькій області. Однак, за словами експерта, це маніпуляція: близько 70% Запорізької та до 60% Херсонської областей залишаються під окупацією, тож "поступатися" там фактично нічим.

Військовий аналітик наголошує, що нинішнє загострення на Донеччині має на меті не лише просування фронту, а й створення політичного тиску на Україну й Захід. Кремль намагається використати ситуацію як аргумент на переговорах, щоб посилити позиції Путіна напередодні потенційного діалогу зі США.

Нагадаємо, тим часом українські розвідники, як російські командири змушують свої иконувати накази погрозами стратою.

Також заступник командира 214-го окремого штурмового батальйону Тарас Шевченко пояснив, яку тактику застосовують російські війська на Новопавлівському напрямку.