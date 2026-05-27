Крейденко: общий техосмотр восстановят после военного положения

Дата публикации 27 мая 2026 19:28
Авто на СТО. Фото: УНИАН

Народный депутат от "Слуги народа" Владимир Крейденко заявил, что всеобщий техосмотр автомобилей имеет право на существование только после отмены военного положения. Распространенная информация о якобы восстановлении обязательного технического осмотра для всех украинских водителей оказалась преувеличенной.

Об этом Владимир Крейденко сказал в комментарии журналистке Новини.LIVE Галине Остаповец.

Техосмотр для авто

"Для легковых автомобилей не вернулся, для общественности не вернулся. Я предлагаю, чтобы он возвращался после окончания военного положения, после того, как мы пересмотрим все процедуры прохождения, уберем человеческие факторы, сделаем максимально все автоматизировано для того, чтобы компьютер определял, пригодна ли машина к использованию или нет, а не человек, который может где-то закрыть глаза на те или иные нарушения", — отметил Крейденко.

По его словам, в отношении коммерческого транспорта — такси и маршрутные автобусы — обязательный техосмотр существует даже во время войны. В то же время вопросов по его прохождению есть много.

Как писали Новини.LIVE со ссылкой на Interia Motoryzacja, электромобили благодаря более простой конструкции обычно должны без проблем проходить техосмотр, однако статистика показывает другое. В частности, Tesla часто не проходят проверку с первого раза.

Аркадий Пастула - Редактор ленты новостей
Аркадий Пастула
