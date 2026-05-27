Крейденко: загальний техогляд відновлять після воєнного стану

Авто на СТО. Фото: УНІАН

Народний депутат від "Слуги народу" Володимир Крейденко заявив, що загальний техогляд автомобілів має право на існування лише після скасування воєнного стану. Поширена інформація про нібито відновлення обов’язкового технічного огляду для всіх українських водіїв виявилася перебільшеною.

Про це Володимир Крейденко сказав у коментарі журналістці Новини.LIVE Галині Остаповець.

Техогляд для авто

"Для легкових автівок не повернувся, для загалу не повернувся. Я пропоную, щоб він повертався після закінчення воєнного стану, після того, як ми переглянемо всі процедури проходження, приберемо людські фактори, зробимо максимально все автоматизовано для того, щоб компʼютер визначав, чи придатна автівка до використання, чи ні, а не людина, яка може десь закрити очі на ті чи інші порушення", — зазначив Крейденко.

За його словами, стосовно комерційного транспорту — таксі та маршрутні автобуси — обовʼязковий техогляд існує навіть під час війни. Водночас питань щодо його проходження є багато.

Як писали Новини.LIVE з посиланням на Interia Motoryzacja, електромобілі завдяки простішій конструкції зазвичай повинні без проблем проходити техогляд, однак статистика показує інше. Зокрема, Tesla часто не проходять перевірку з першого разу.

Читайте також:

А 15 травня у Дніпрі сталася смертельна дорожньо-транспортна пригода. Через виїзд одного автомобіля на зустрічну смугу сталося зіткнення з іншим, яке після удару в’їхало у зупинку громадського транспорту.