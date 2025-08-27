Видео
Главная Новости дня Страны ЕС инвестируют в бизнес в тысячи раз больше Украины

Страны ЕС инвестируют в бизнес в тысячи раз больше Украины

Ua ru
Дата публикации 27 августа 2025 11:31
Экономист сравнил поддержку бизнеса в Украине и Европе
Кофейня. Фото: Pexels

Экономист сравнил масштабы государственной поддержки малого и среднего бизнеса в Украине и странах Европы. Он отметил, что разрыв является колоссальным.

Об этом в эфире программы "Ранок.LIVE" высказался в частности экономист Александр Савченко.

Читайте также:

Украина выделяет недостаточно средств на программы поддержки бизнеса

"Когда я анализировал это 3-4 года назад, на поддержку малого и среднего бизнеса государство тратило до 20 миллиардов долларов. Это в 10 тысяч раз больше, чем Украина. То есть и наши расходы несколько миллионов гривен, не евро", — отметил Савченнко.

Экономист подчеркнул, что даже несмотря на ограниченные ресурсы, такие инициативы в Украине все же приносят пользу, ведь помогают гражданам находить работу и создавать новые рабочие места.

"Каждый украинец, который благодаря этому остался здесь, получил работу и создал дополнительное рабочее место, — на вес золота", — резюмировал Савченко.

Напомним, Украина предоставляет гранты предпринимателям на развитие бизнеса в сфере креатива.

Также украинцы могут податься на программу поддержки от государства, чей бизнес пострадал в результате войны и атак России.

