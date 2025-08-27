Экономист сравнил поддержку бизнеса в Украине и Европе

Страны ЕС инвестируют в бизнес в тысячи раз больше Украины
Экономист сравнил масштабы государственной поддержки малого и среднего бизнеса в Украине и странах Европы. Он отметил, что разрыв является колоссальным.
Об этом в эфире программы "Ранок.LIVE" высказался в частности экономист Александр Савченко.
Украина выделяет недостаточно средств на программы поддержки бизнеса
"Когда я анализировал это 3-4 года назад, на поддержку малого и среднего бизнеса государство тратило до 20 миллиардов долларов. Это в 10 тысяч раз больше, чем Украина. То есть и наши расходы несколько миллионов гривен, не евро", — отметил Савченнко.
Экономист подчеркнул, что даже несмотря на ограниченные ресурсы, такие инициативы в Украине все же приносят пользу, ведь помогают гражданам находить работу и создавать новые рабочие места.
"Каждый украинец, который благодаря этому остался здесь, получил работу и создал дополнительное рабочее место, — на вес золота", — резюмировал Савченко.
Напомним, Украина предоставляет гранты предпринимателям на развитие бизнеса в сфере креатива.
Также украинцы могут податься на программу поддержки от государства, чей бизнес пострадал в результате войны и атак России.
