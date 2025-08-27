Економіст порівняв підтримку бізнесу в Україні та Європі

Кав'ярня. Фото: Pexels

Економіст порівняв масштаби державної підтримки малого та середнього бізнесу в Україні та країнах Європи. Він наголосив, що розрив є колосальним.

Про це в ефірі програми "Ранок.LIVE" висловився зокрема економіст Олександр Савченко.

Україна виділяє недостатньо коштів на програми підтримку бізнесу

"Коли я аналізував це 3-4 роки тому, на підтримку малого і середнього бізнесу держава витрачала до 20 мільярдів доларів. Це в 10 тисяч разів більше, ніж Україна. Тобто і наші витрати декілька мільйонів гривень, не євро", — зауважив Савченнко.

Економіст підкреслив, що навіть попри обмежені ресурси, такі ініціативи в Україні все ж приносять користь, адже допомагають громадянам знаходити роботу і створювати нові робочі місця.

"Кожен українець, який завдяки цьому залишився тут, отримав роботу та створив додаткове робоче місце, — на вагу золота", — резюмував Савченко.

Нагадаємо, Україна надає гранти підприємцям на розвиток бізнесу у сфері креативу.

Також українці можуть податися на програму підтримки від держави, чий бізнес постраждав внаслідок війни та атак Росії.