Економіст порівняв підтримку бізнесу в Україні та Європі

Країни ЄС інвестують у бізнес у тисячі разів більше за Україну
Економіст порівняв масштаби державної підтримки малого та середнього бізнесу в Україні та країнах Європи. Він наголосив, що розрив є колосальним.
Про це в ефірі програми "Ранок.LIVE" висловився зокрема економіст Олександр Савченко.
Україна виділяє недостатньо коштів на програми підтримку бізнесу
"Коли я аналізував це 3-4 роки тому, на підтримку малого і середнього бізнесу держава витрачала до 20 мільярдів доларів. Це в 10 тисяч разів більше, ніж Україна. Тобто і наші витрати декілька мільйонів гривень, не євро", — зауважив Савченнко.
Економіст підкреслив, що навіть попри обмежені ресурси, такі ініціативи в Україні все ж приносять користь, адже допомагають громадянам знаходити роботу і створювати нові робочі місця.
"Кожен українець, який завдяки цьому залишився тут, отримав роботу та створив додаткове робоче місце, — на вагу золота", — резюмував Савченко.
Нагадаємо, Україна надає гранти підприємцям на розвиток бізнесу у сфері креативу.
Також українці можуть податися на програму підтримки від держави, чий бізнес постраждав внаслідок війни та атак Росії.
Читайте Новини.LIVE!