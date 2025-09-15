Вор сбежал из-под ареста — какое наказание избрал для него суд

Задержанный вор. Фото: Львовская областная прокуратура

Во Львове мужчина, которого арестовали за кражу, умудрился сбежать. Нарушителя задержали и приговорили к заключению.

Об этом 29 августа сообщили во Львовской областной прокуратуре.

Детали дела

Фигуранта, который ранее уже имел судимость, взяли под стражу за систематические кражи. Злоумышленник неоднократно выносил товары из магазинов. После задержания злоумышленника доставили в больницу для прохождения медицинского осмотра. Находясь в медучреждении, мужчина попросился выйти якобы в туалет, после чего скрылся в неизвестном направлении. В дальнейшем правоохранители все же разыскали беглеца и повторно его задержали.

Решение суда

Нарушителя признали виновным. За кражи и побег из-под стражи (ч. 4 ст. 185 и ч. 1 ст. 393 Уголовного кодекса Украины) он проведет в тюрьме 6,5 года.

