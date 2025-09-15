Видео
Вор сбежал из-под стражи — как его наказал суд

Вор сбежал из-под стражи — как его наказал суд

Ua ru
Дата публикации 15 сентября 2025 01:03
Вор сбежал из-под ареста — какое наказание избрал для него суд
Задержанный вор. Фото: Львовская областная прокуратура

Во Львове мужчина, которого арестовали за кражу, умудрился сбежать. Нарушителя задержали и приговорили к заключению.

Об этом 29 августа сообщили во Львовской областной прокуратуре.

Читайте также:

Детали дела

Фигуранта, который ранее уже имел судимость, взяли под стражу за систематические кражи. Злоумышленник неоднократно выносил товары из магазинов. После задержания злоумышленника доставили в больницу для прохождения медицинского осмотра. Находясь в медучреждении, мужчина попросился выйти якобы в туалет, после чего скрылся в неизвестном направлении. В дальнейшем правоохранители все же разыскали беглеца и повторно его задержали.

Решение суда

Нарушителя признали виновным. За кражи и побег из-под стражи (ч. 4 ст. 185 и ч. 1 ст. 393 Уголовного кодекса Украины) он проведет в тюрьме 6,5 года.

Напомним, в Киеве работник СТО угнал машину клиента и попал на ней в ДТП. Ему назначили наказание в виде восьми лет заключения.

Также мы сообщали о приговоре жителю Одесской области, который изнасиловал 14-летнюю девочку. В течение 12 лет злоумышленник будет находиться за решеткой.

