Крадій утік із-під арешту — яке покарання обрав для нього суд

Затриманий крадій. Фото: Львівська обласна прокуратура

У Львові чоловік, якого заарештували за крадіжку, примудрився втекти. Порушника затримали та засудили до ув'язнення.

Про це 29 серпня повідомили у Львівській обласній прокуратурі.

Деталі справи

Фігуранта, який раніше вже мав судитимість, узяли під варту за систематичні крадіжки. Зловмисник неодноразово виносив товари з магазинів. Після затримання зловмисника доставили до лікарні для проходження медичного огляду. Перебуваючи в медзакладі, чоловік попросився вийти нібито в туалет, після чого втік у невідомому напрямку. У подальшому правоохоронці все ж таки розшукали втікача й повторно його затримали.

Рішення суду

Порушника визнали винним. За крадіжки та втечу з-під варти (ч. 4 ст. 185 та ч. 1 ст. 393 Кримінального кодексу України) він проведе у в'язниці 6,5 року.

