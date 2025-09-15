Відео
Крадій утік із-під варти — як його покарав суд

Крадій утік із-під варти — як його покарав суд

Ua ru
Дата публікації: 15 вересня 2025 01:03
Крадій утік із-під арешту — яке покарання обрав для нього суд
Затриманий крадій. Фото: Львівська обласна прокуратура

У Львові чоловік, якого заарештували за крадіжку, примудрився втекти. Порушника затримали та засудили до ув'язнення.

Про це 29 серпня повідомили у Львівській обласній прокуратурі.

Читайте також:

Деталі справи

Фігуранта, який раніше вже мав судитимість, узяли під варту за систематичні крадіжки. Зловмисник неодноразово виносив товари з магазинів. Після затримання зловмисника доставили до лікарні для проходження медичного огляду. Перебуваючи в медзакладі, чоловік попросився вийти нібито в туалет, після чого втік у невідомому напрямку. У подальшому правоохоронці все ж таки розшукали втікача й повторно його затримали.

Рішення суду 

Порушника визнали винним. За крадіжки та втечу з-під варти (ч. 4 ст. 185 та ч. 1 ст. 393 Кримінального кодексу України) він проведе у в'язниці 6,5 року.

Нагадаємо, у Києві працівник СТО викрав автівку клієнта й потрапив на ній у ДТП. Йому призначили покарання у вигляді восьми років ув'язнення.

Також ми повідомляли про вирок жителю Одещини, який зґвалтував 14-річну дівчинку. Упродовж 12 років зловмисник перебуватиме за ґратами.

Вікторія Козир - редактор
Автор:
Вікторія Козир
