Виталий Козловский уволился со службы в ВСУ — что известно

Виталий Козловский. Фото: instagram.com/vkozlovsky_music

Украинский певец Виталий Козловский больше не является военнослужащим Вооруженных Сил Украины. С июня артиста перевели в запас.

Об этом сообщило Командование Сухопутных войск в комментарии hromadske.

Козловского уволили из рядов ВСУ

Как стало известно, еще в мае 2024 года был переведен в 22-ю отдельную механизированную бригаду на должность солдата резерва. Однако фактическая служба длилась меньше месяца.

"Козловский Виталий Витальевич был назначен приказом начальника Генерального штаба Вооруженных сил Украины (по личному составу) от 23 мая 2024 года на должность солдата резерва 3 запасного взвода 90 запасной роты воинской части А4718. В воинскую часть прибыл из Национального президентского оркестра, город Киев, дела и должность принял 17 июня 2024 года", — сообщили в командовании.

Виталий Козловский во время службы. Фото: instagram.com/vkozlovsky_music

По данным ВСУ, в обязанности певца входили регулярные учебные сборы и концерты для поднятия боевого духа военных. При этом в ведомстве уточнили, что непосредственное участие в мероприятиях, необходимых для обеспечения обороны Украины, он не принимал. Уже 28 июня 2024 года артист был уволен приказом командира.

"Уволен в запас по семейным обстоятельствам или другим уважительным причинам (если военнослужащие не выразили желание продолжать военную службу), а именно: необходимость осуществлять постоянный уход за женой (мужем) из числа лиц с инвалидностью I или II группы. Дела и должность сдал", — говорится в приказе.

В одном из своих последних интервью Козловский напомнил, что начинал службу в Нацгвардии как доброволец, а в 2023 году был переведен в Национальный президентский оркестр. Весной 2024-го артист попал в 22-ю ОМБр.

Также певец рассказывал, что служил на Сумщине и сейчас занимается помощью семьям погибших и без вести пропавших воинов бригады вместе с побратимом. Однако в командовании сообщили, что "патронатную службу после увольнения в отношении воинской части А4718 Виталий Козловский не осуществляет и не был выведенным в распоряжение".

Что ответили у Виталия Козловского

В то же время в пресс-службе артиста hromadske подтвердили, что он больше не находится на военной службе, но продолжает волонтерскую деятельность.

"Кроме активной работы по поддержке военных нужд, еще одним направлением деятельности Виталия является патронатная служба — "Луч помощи" 22 ОМБр", — сказали менеджеры артиста.

Комментария самого Козловского относительно обстоятельств увольнения журналисты пока получить не смогли.

