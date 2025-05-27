Виталий Козловский рассказал о службе в армии и дедовщине

Украинский певец Виталий Козловский. Фото: скриншот

Украинский певец Виталий Козловский поделился личным опытом прохождения военной службы, в частности вспомнив период, который считает самым тяжелым в своей жизни — службу в Национальном президентском оркестре. Там была "дедовщина".

Об этом артист рассказал в интервью Маричке Падалко.

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"Дедовщина" в армии

Козловский отметил, что его служба началась как добровольца в рядах Национальной гвардии Украины, где он провел около пяти месяцев. Впоследствии его перевели в президентский оркестр, где он прослужил полгода.

"Это было самое нелепое время в моей жизни. Это была самая страшная дедовщина, которую я пережил. Всюду в армии ко мне было уважение. Только в президентском оркестре это было что-то невероятное", — признался артист.

Козловский добавил, что имеет крайне неприятные воспоминания об этом периоде и предпочел бы не возвращаться к теме.

"Впоследствии я был переведен в 22 отдельную механизированную бригаду, где службу я проходил на Сумщине. И там я познакомился с теми людьми, с которыми нас сегодня объединяет судьба, общее дело. И я так думаю, что мы будем в этой жизни много чего общего делать", — подытожил певец.

Ранее мы писали, что певцу Виталию Козловскому удалось поставить точку в затянувшемся конфликте с бывшим продюсером Игорем Кондратюком. Также артист рассказал, что уровень заработной платы в ВСУ является не очень высоким, поэтому все его потребности покрывает творчество.