Віталій Козловський розповів про службу в армії та дідівщину

Український співак Віталій Козловський. Фото: скриншот

Український співак Віталій Козловський поділився особистим досвідом проходження військової служби, зокрема згадавши період, який вважає найважчим у своєму житті — службу у Національному президентському оркестрі. Там була "дідівщина".

Про це артист розповів в інтерв'ю Марічці Падалко.

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"Дідівщина" в армії

Козловський зазначив, що його служба розпочалася як добровольця в лавах Національної гвардії України, де він провів близько п’яти місяців. Згодом його перевели до президентського оркестру, де він прослужив пів року.

"Це був найбезглуздіший час у моєму житті. Це була найстрашніша дідівщина, яку я пережив. Всюди в армії до мене була повага. Лише в президентському оркестрі це було щось неймовірне", — зізнався артист.

Козловський додав, що має вкрай неприємні спогади про цей період і волів би не повертатися до теми.

"Згодом мене було переведено в 22 окрему механізовану бригаду, де службу я проходив на Сумщині. І там я познайомився з тими людьми, з якими нас сьогодні об'єднує доля, спільна справа. І я так думаю, що ми будемо в цьому житті багато чого спільного робити", — підсумував співак.

Раніше ми писали, що співаку Віталію Козловському вдалося поставити крапку в тривалому конфлікті з колишнім продюсером Ігорем Кондратюком. Також артист розповів, що рівень заробітної плати у ЗСУ є не дуже високим, тому всі його потреби покриває творчість.