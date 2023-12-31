Королева Дании официально отреклась от престола

Королева Дании Маргрете II. Фото: Global Look Press

Королева Дании Маргрете II, которая управляла страной на протяжении 52 лет, объявила о своем отказе от престола во время новогоднего обращения. Свое место она уступает сыну кронпринцу Фредерику.

Об этом сообщает TV2.

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Сообщается, что переход короны кронпринцу Фредерику и его вступление в должность короля Дании намечено на 14 января 2024 года.

Официальное объявление о смене на троне будет сделано после заседания Государственного совета в замке Кристиансборг. Ранее Маргрете II говорила о намерении оставаться на троне до конца своих дней, однако, похоже, она решила изменить свои планы.

Это решение королевы прерывает долгую традицию в королевской семье. Она взошла на трон 14 января 1972 года, заменив своего отца, короля Фредерика IX.

"Я считаю, что пришло подходящее время. 14 января 2024 года, спустя 52 года после того, как я стала наследницей моего дорогого отца, я уйду с поста королевы Дании", — отметила Маргрете.

Также сообщается, что несмотря на уход с трона, она сохранит титул Ее Величества. В 2023 году королева прошла операцию на спине, что, возможно, заставило ее задуматься о передаче власти следующему поколению. Это также было отмечено в ее исторической новогодней речи.

"Операция заставила меня задуматься о будущем и о том, не время ли передать эстафету следующему поколению", — сказала она.

Напомним, что Дания и Швеция совместно анонсировали новый пакет военной помощи для Украины на сумму около 240 миллионов евро. В него войдут боевые машины пехоты, боеприпасы и средства военного обслуживания.