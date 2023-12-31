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Королева Данії офіційно зреклася престолу

31 грудня 2023 22:55
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
Королева Данії офіційно зреклася престолу
Королева Данії Маргреті II. Фото: Global Look Press
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

Королева Данії Маргрете II, яка керувала країною протягом 52 років, оголосила про відмову від престолу під час новорічного звернення. Своє місце вона поступається синові кронпринцю Фредеріку.

Про це повідомляє TV2.

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Королева Данії зреклася престолу

Повідомляється, що перехід корони кронпринцу Фредеріку та його вступ на посаду короля Данії намічено на 14 січня 2024 року.

Офіційне оголошення про зміну на троні буде зроблено після засідання Державної ради у замку Крістіансборг. Раніше Маргрета II говорила про намір залишатися на троні до кінця своїх днів, проте, схоже, вона вирішила змінити свої плани.

Це рішення королеви перериває довгу традицію у королівській сім'ї. Вона зійшла на трон 14 січня 1972, замінивши свого батька, короля Фредеріка IX.

"Я вважаю, що настав відповідний час. 14 січня 2024 року, через 52 роки після того, як я стала спадкоємицею мого дорогого батька, я піду з посади королеви Данії", — зазначила Маргрете.

Також повідомляється, що попри звільнення з трону, вона збереже титул Її Величності. 2023 року королева пройшла операцію на спині, що, можливо, змусило її задуматися про передачу влади наступному поколінню. Це також було відзначено у її історичній новорічній промові.

"Операція змусила мене замислитись про майбутнє і про те, чи не час передати естафету наступному поколінню", сказала вона.

Нагадаємо, що Данія та Швеція спільно анонсували новий пакет військової допомоги для України на суму близько 240 мільйонів євро. До нього увійдуть бойові машини піхоти, боєприпаси та засоби військового обслуговування.

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