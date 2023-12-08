Выезд депутатов за границу: Корниенко объяснил, как это действует

Первый заместитель председателя ВР Александр Корниенко. FB/Александр Корниенко

Представители партии "Европейская солидарность" в целом имеют гораздо больше командировок в статическом измерении, чем представители других фракций. Общей проблемы, наверное, нет.

В целом, целесообразность конкретных выездов депутатов в конкретные страны рассматривается в соответствии с планом работы парламента и согласовывается с МИД.

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Об этом в комментарии Новини.LIVE сказал Александр Корниенко, первый заместитель Председателя Верховной Рады Украины.

Климпуш не пустили в командировку в США: подробности

Напомним, 2 декабря на своей странице в Facebook народная депутат от "Европейской солидарности" Иванна Климпуш-Цинцадзе написала, что ее и еще двух коллег по фракции — Ирину Геращенко и Марию Ионову, не выпустили из Украины в командировку в США.

По словам депутата, у них с коллегами были подтверждены встречи в Конгрессе, Пентагоне, Госдепе и аналитических центрах. На поездку не планировалось тратить деньги налогоплательщиков.

Иванна Климпуш-Цинцадзе. Фото: FB Иванна Климпуш-Цинцадзе

Депутатов "Евросолидарности" не пустили за границу: ответ Корниенко

"Мероприятие, о котором идет речь, Международный-демократический союз, — важное, межпартийное, но в то же время, наверное, были основания эти командировки не разрешать. Однако точный финальный комментарий может дать председатель ВР, отвечающий за направление депутатов в тех или иных направлениях", — уточнил Корниенко.

По его словам, глава ВР привел статистику командировок, которая показывает, что в целом депутат "Евросолидарности" Иванна Климпуш-Цинцадзе, наверное, как это и логично для главы профильного комитета евроинтеграции, является третьей по рейтингу количества командировок.

"Ивана Орестовна получает много командировок и она их проводит. В целом представители "Евросолидарности" имеют гораздо больше командировок в статическом измерении, чем представители других фракций. Общей проблемы, наверное, нет", — заверил Корниенко.

При этом, по мнению политика, целесообразность конкретных выездов в конкретные страны рассматривается в соответствии с планом работы парламента, командировками, указом Президента о том, что вся парламентская работа должна согласовываться с МИД. Корниенко говорит, что в ВР интересуются мнением данного ведомства.

Напомним, Верховная Рада отменила заграничный визит бывшего президента Украины Петра Порошенко 1 декабря. По информации СБУ, подобная поездка могла стать "инструментом в руках российских спецслужб".

По словам главы МИД Венгрии Петер Сийярто, Порошенко хотел и стал инициатором встречи с премьером Венгрии Виктором Орбаном. Несостоявшаяся тема запланированного разговора неизвестна.

Об этом Сийярто рассказал на слушаниях в венгерском парламенте.