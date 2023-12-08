Виїзд депутатів за кордон: Корнієнко пояснив як це діє

Перший заступник Голови ВР Олександр Корнієнко. FB/Олександр Корнієнко

Представники партії "Європейська солідарність" в цілому мають набагато більше відряджень у статичному вимірі, ніж представники інших фракцій. Загальної проблеми, напевно, немає.

Загалом доцільність конкретних виїздів депутатів у конкретні країни розглядається відповідно до плану роботи парламенту та узгоджується із МЗС.

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Про це в коментарі Новини.LIVE сказав Олександр Корнієнко, перший заступник Голови Верховної Ради України.

Климпуш не пустили у відрядження до США: подробиці

Нагадаємо, 2 грудня на своїй сторінці у Facebook народна депутатка від "Європейської солідарності" Іванна Климпуш-Цинцадзе написала, що її та ще двох колег по фракції — Ірину Геращенко та Марію Іонову, не випустили з України у відрядження до США.

За словами депутатки, у них з колегами були підтверджені зустрічі в Конгресі, Пентагоні, Держдепі та аналітичних центрах. На поїздку не планувалося витрачати гроші платників податків.

Іванна Климпуш-Цинцадзе. Фото: FB Іванна Климпуш-Цинцадзе

Депутатів "Євросолідарності" не пустили за кордон: відповідь Корнієнка

"Захід, про який йдеться, Міжнародний-демократичний союз, — важливий, міжпартійний, але в той самий час, напевно, були підстави ці відрядження не видавати. Проте точний фінальний коментар може дати голова ВР, який відповідає за спрямування депутатів у тих чи інших напрямках", — уточнив Корнієнко.

За його словами, голова ВР привів статистику відряджень, яка показує, що загалом депутатка "Євросолідарності" Іванна Климпуш-Цинцадзе, напевно, як це і логічно для голови профільного комітету євроінтеграції, є третьою за рейтингом кількості відряджень.

"Іванна Орестівна отримує багато відряджень і вона їх проводить. Загалом представники "Євросолідарності" в цілому мають набагато більше відряджень у статичному вимірі, ніж представники інших фракцій. Загальної проблеми, напевно, немає", — запевнив Корнієнко.

При цьому, на думку політика, доцільність конкретних виїздів у конкретні країни розглядається відповідно до плану роботи парламенту, відряджень, указу Президента про то, що вся парламентська робота повинна узгоджуватися із МЗС. Корнієнко каже, що у ВР цікавляться думкою даного відомства.

Нагадаємо, Верховна Рада скасувала закордонний візит колишнього президента України Петра Порошенка 1 грудня. За інформацією СБУ, така поїздка могла стати "інструментом в руках російських спецслужб".

За словами глави МЗС Угорщини Петер Сійярто, Порошенко хотів та став ініціатором зустрічі з прем’єром Угорщини Віктором Орбаном. Тема запланованої розмови, що не відбулася, невідома.

Про це Сійярто розповів на слуханнях в угорському парламенті.