Обновление Windows 11 – пользователей предупредили об опасности

Компьютер из Windows 11. Иллюстративное фото: depositphotos.com

Компания Microsoft призвала пользователей не обновлять свои устройства на Windows 11. В новом программном обеспечении заметили проблемы с использованием некоторых сервисов.

Об этом сообщила пресс-служба компании.

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Обновление на Windows 11

"Пожалуйста, не инсталлируйте Windows 11 KB5043145. Факультативное обновление в этом месяце — это катастрофа, и некоторые из вас не смогут загрузиться на рабочий стол", — говорится в сообщении.

Большое количество пользователей обратились в службу поддержки Windows Latest с сообщениями о "синем экране смерти" и даже "зеленом экране смерти". Также после обновления не работают мышки, клавиатуры и WiFi.

Ошибка на экране. Фото: соцсети

В компании уточнили, что эта версия ПО необязательна, поэтому не должна загружаться самостоятельно. Однако некоторые люди сообщали об обратном.

Microsoft хочет перейти на подписную систему распространения своих операционных систем с выходом Windows 12. Вероятно, это будет работать как Spotify и Netflix.

Также мы писали, что компания Microsoft удалит из Windows с одним из будущих обновлений текстовый редактор WordPad. Этот редактор был включен в состав Windows в течение 30 лет.