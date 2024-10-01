Оновлення Windows 11 — користувачів попередили про небезпеку

Комп'ютер з Windows 11. Ілюстративне фото: depositphotos.com

Компанія Microsoft закликала користувачів не оновлювати свої пристрої на Windows 11. У новому програмному забезпеченні помітили проблеми з використанням деяких сервісів.

Про це повідомила пресслужба компанії.

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Оновлення на Windows 11

"Будь ласка, не інсталюйте Windows 11 KB5043145. Факультативне оновлення цього місяця — це катастрофа, і дехто з вас не зможе завантажитися на робочий стіл", — йдеться у повідомленні.

Велика кількість користувачів звернулися до служби підтримки Windows Latest із повідомленнями про "синій екран смерті" і навіть "зелений екран смерті". Також після оновлення не працюють мишки, клавіатури та WiFi.

Помилка на екрані. Фото: соцмережі

У компанії уточнили, що ця версія ПО не є обов'язковою, тому не має завантажуватися самостійно. Однак деякі люди повідомляли про зворотне.

Нагадаємо, Microsoft хоче перейти на передплатну систему поширення своїх операційних систем з виходом Windows 12. Ймовірно, це буде працювати як Spotify та Netflix.

Також ми писали, що компанія Microsoft видалить з Windows з одним із майбутніх оновлень текстовий редактор WordPad. Цей редактор був включений до складу Windows упродовж 30 років.