Польза Украине от выборов в США, Байден против Трампа и формулы мира — эфир Новини.LIVE

Формула мира для Украины. Коллаж Новини.LIVE

Гость студии Вечір.LIVE — польский эксперт, бывший член правительства Польши Петр Кульпа. Тема эфира — какая польза Украине от выборов в США, политическое противостояние Джо Байдена против Дональда Трампа и варианты формулы мира для нашей страны.

Посмотреть эфир можно в 19:00 по ссылке.

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Эфир Вечір.LIVE с Петром Кульпой

Тема дискуссии по ведущей канала, Юлии Литвиненко:

президентские выборы в США;

формула мира от республиканской партии;

поддержка Европы от США;

когда Украина получит конфискованные российские активы, да еще многое другое.

Напомним, что ранее в британской МІ6 объяснили, как существенное похолодание сможет повлиять на ход войны в Украине.

В то же время Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не было никаких дискуссий из Италии о старте мирных переговоров с Россией. Относительно боевых планов гарант отметил, что все решается в украинских кабинетах.