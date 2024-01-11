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Польза Украине от выборов в США, Байден против Трампа и формулы мира — эфир Новини.LIVE

11 января 2024 18:57
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор
Польза Украине от выборов в США, Байден против Трампа и формулы мира — эфир Новини.LIVE
Формула мира для Украины. Коллаж Новини.LIVE
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор

Гость студии Вечір.LIVE — польский эксперт, бывший член правительства Польши Петр Кульпа. Тема эфира — какая польза Украине от выборов в США, политическое противостояние Джо Байдена против Дональда Трампа и варианты формулы мира для нашей страны.

Посмотреть эфир можно в 19:00 по ссылке.

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Эфир Вечір.LIVE с Петром Кульпой

Тема дискуссии по ведущей канала, Юлии Литвиненко:

  • президентские выборы в США;
  • формула мира от республиканской партии;
  • поддержка Европы от США;
  • когда Украина получит конфискованные российские активы, да еще многое другое.

Напомним, что ранее в британской МІ6 объяснили, как существенное похолодание сможет повлиять на ход войны в Украине.

В то же время Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не было никаких дискуссий из Италии о старте мирных переговоров с Россией. Относительно боевых планов гарант отметил, что все решается в украинских кабинетах.

Джо Байден
США
переговоры
Дональд Трамп
Украина
Европа

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