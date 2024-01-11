Польза Украине от выборов в США, Байден против Трампа и формулы мира — эфир Новини.LIVE
Гость студии Вечір.LIVE — польский эксперт, бывший член правительства Польши Петр Кульпа. Тема эфира — какая польза Украине от выборов в США, политическое противостояние Джо Байдена против Дональда Трампа и варианты формулы мира для нашей страны.
Посмотреть эфир можно в 19:00 по ссылке.
Эфир Вечір.LIVE с Петром Кульпой
Тема дискуссии по ведущей канала, Юлии Литвиненко:
- президентские выборы в США;
- формула мира от республиканской партии;
- поддержка Европы от США;
- когда Украина получит конфискованные российские активы, да еще многое другое.
Напомним, что ранее в британской МІ6 объяснили, как существенное похолодание сможет повлиять на ход войны в Украине.
В то же время Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не было никаких дискуссий из Италии о старте мирных переговоров с Россией. Относительно боевых планов гарант отметил, что все решается в украинских кабинетах.
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