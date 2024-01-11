Користь Україні від виборів в США, Байден проти Трампа та формули миру — ефір Новини.LIVE

Формула миру для України. Колаж Новини.LIVE

Гість студії Вечір.LIVE — польський експерт, колишній член уряду Польщі Пьотр Кульпа. Тема ефіру — яка користь Україні від виборів в США, політичне протистояння Джо Байдена проти Дональда Трампа та варіанти формули миру для нашої країни.

Подивитися ефір можна о 19:00 за посиланням.

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Ефір Вечір.LIVE з Пьотром Кульпою

Тема дискусії з ведучою каналу, Юлією Литвиненко:

президентські вибори в США;

формула миру від республіканської партії;

підтримка Європи від Сполучених Штатів;

коли Україна отримає конфісковані російські активи, та ще багато іншого.

Нагадаємо, що раніше у британській МІ6 пояснили, як суттєве похолодання зможе вплинути на перебіг війни в Україні.

Водночас Президент України Володимир Зеленський заявив, що не було жодних дискусій з Італії щодо старту мирних переговорів із Росією. Щодо бойових планів, гарант зазначив, що все вирішується в українських кабінетах.