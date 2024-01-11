Користь Україні від виборів в США, Байден проти Трампа та формули миру — ефір Новини.LIVE
Гість студії Вечір.LIVE — польський експерт, колишній член уряду Польщі Пьотр Кульпа. Тема ефіру — яка користь Україні від виборів в США, політичне протистояння Джо Байдена проти Дональда Трампа та варіанти формули миру для нашої країни.
Подивитися ефір можна о 19:00 за посиланням.
Ефір Вечір.LIVE з Пьотром Кульпою
Тема дискусії з ведучою каналу, Юлією Литвиненко:
- президентські вибори в США;
- формула миру від республіканської партії;
- підтримка Європи від Сполучених Штатів;
- коли Україна отримає конфісковані російські активи, та ще багато іншого.
Нагадаємо, що раніше у британській МІ6 пояснили, як суттєве похолодання зможе вплинути на перебіг війни в Україні.
Водночас Президент України Володимир Зеленський заявив, що не було жодних дискусій з Італії щодо старту мирних переговорів із Росією. Щодо бойових планів, гарант зазначив, що все вирішується в українських кабінетах.
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