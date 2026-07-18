Корецкий усиливает контроль в Кабмине и требует четкого взаимодействия ведомств

Сергей Корецкий. Фото: t.me/Koretskyi_official

Аркадий Пастула Редактор ленты новостей

Премьер-министр Украины Сергей Корецкий обсудил с госсекретарем Кабинета министров Константином Марьевичем необходимость оптимизации государственного аппарата, а также повышение эффективности управленческих процессов. Отдельной темой стала реформа государственного управления.

Об этом Сергей Корецкий сообщил в соцсетях, передает Новини.LIVE.

Корецкий поручил усилить координацию между ведомствами и контроль за выполнением решений Кабмина

Корецкий подчеркнул, что рассчитывает на эффективную организацию деятельности правительства и его структур, слаженное взаимодействие между ведомствами и строгий контроль за реализацией принятых решений.

"Отдельная тема разговора — это реформа государственного управления. Перед нами стоит задача построить профессиональный и эффективный государственный аппарат, способный обеспечить быстрое и качественное управление процессами, особенно в условиях военного положения", — рассказал премьер.

Пост Корецкого. Фото: скриншот

Как писали Новини.LIVE, Корецкий сообщил о начале подготовки новой правительственной программы и поручил министерствам в течение недели представить свои наработки и предложения.

А 17 июля украинский лидер Владимир Зеленский провел совещание с Корецким после того, как состоялось первое заседание нового правительства. Стороны обсудили шаги, которые необходимо предпринять в ближайшее время.