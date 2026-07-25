Корекий: ЕБРР инвестировал более 1,4 млрд евро за 2026 год в проекты в Украине

Сергей Корецкий. Фото: t.me/Koretskyi_official

Карина Приходько Редактор

Премьер-министр Украины Сергей Корецкий встретился с президентом Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) Одиль Рено-Бассо и руководством банка. По итогам беседы достигнуты важные договоренности.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Сергея Корецкого.

Встреча Корецкого с президентом ЕБРР

Корецкий рассказал, что стороны подробно обсудили действующие программы финансовой поддержки Украины. Прежде всего речь идет о проектах в сферах энергетики, транспорта и восстановления критически важной инфраструктуры.

Встреча с президентом ЕБРР. Фото: t.me/Koretskyi_official

"Это конкретные проекты с четкими результатами для страны уже в этом году. Также есть системные долгосрочные проекты. Будем работать совместно", — отметил премьер.

По его словам, особое внимание во время встречи было уделено вопросам внедрения лучших стандартов корпоративного управления в государственном секторе. Также стороны обсудили поддержку инициатив украинского правительства по приватизации государственных банков и государственных предприятий.

Сергей Корецкий поблагодарил ЕБРР за последовательную поддержку Украины и подчеркнул, что только с начала 2026 года банк уже инвестировал в проекты в Украине более 1,4 млрд евро, продолжая финансировать восстановление и развитие ключевых отраслей экономики.

Как писали Новини.LIVE, ранее Сергей Корецкий сообщал, что Украина получила второй транш МВФ на 690 млн долларов. Эти средства будут использованы для поддержания макрофинансовой стабильности и финансирования приоритетных расходов.

Кроме того, новый премьер зарегистрировал в Раде первый законопроект своего правительства. Он предусматривает масштабное обновление системы защиты детей и семейного воспитания.