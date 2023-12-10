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Корабль Китая атаковал гражданское судно Филиппин — что известно

10 декабря 2023 17:37
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор
Корабль Китая атаковал гражданское судно Филиппин — что известно
Китайские корабли в море. Иллюстративное фото: ВМФ РФ
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор

В Филиппинах обвинили китайский корабль в атаке гражданского судна на юге Южнокитайского моря из водомета. Вместе с тем Китай выдвинул обвинения Филиппинам в специальном таране китайского судна.

Об этом сообщает Reuters.

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"Китайская береговая охрана сообщила, что после многочисленных предупреждений филиппинские корабли незаконно вошли в воды, прилегающие к рифу Ренай на островах Наньша, без разрешения китайского правительства", — отмечается в издании.

Отмечается, что атака китайского корабля на филиппинский произошла в архипелаге островов Спратли. Эти острова являются объектом сопротивления на протяжении многих лет между Китаем и Филиппинами.

По данным издания, Китай хочет завладеть всем Южнокитайским морем. Этот водоем важен, поскольку сквозь него проходит объем торговли более трех триллионов долларов каждый год.

"Судно "Калайян" получило серьезные повреждения двигателя. Из-за дезинформации береговой охраны Китая", — сообщил пресс-секретарь береговой охраны Филиппин, Джей Тарриела.

Напомним, Министерство обороны Китая обвинило американский эсминец USS Hopper в том, что он якобы вошел в территориальные воды страны без одобрения правительства КНР. В свою очередь в ВМС США отмечают, что судно действовало в соответствии с международным правом в архипелаге Сиша (Парасельские острова) в Южнокитайском море.

Добавим, в Министерстве иностранных дел Филиппин обвинили Китай во вторжении в свои воды после инцидента с участием военных кораблей двух стран. Это только увеличило уровень напряжения.

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