Корабль Китая атаковал гражданское судно Филиппин — что известно

Китайские корабли в море. Иллюстративное фото: ВМФ РФ

В Филиппинах обвинили китайский корабль в атаке гражданского судна на юге Южнокитайского моря из водомета. Вместе с тем Китай выдвинул обвинения Филиппинам в специальном таране китайского судна.

Об этом сообщает Reuters.

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Statement of the National Task Force-West Philippine Sea

December 10, 2023, Manila, Philippines



Today, 10 December 2023, China Coast Guard (CCG) и China Maritime Militia (CMM) vessels harassed, blocked, и executed нежные maneuvers на Philippine civilian supply vessels,… pic.twitter.com/NF66BqVPUM — Jay Tarriela (@jaytaryela) December 10, 2023

Китай и Филиппины предъявили обвинение друг другу

"Китайская береговая охрана сообщила, что после многочисленных предупреждений филиппинские корабли незаконно вошли в воды, прилегающие к рифу Ренай на островах Наньша, без разрешения китайского правительства", — отмечается в издании.

Отмечается, что атака китайского корабля на филиппинский произошла в архипелаге островов Спратли. Эти острова являются объектом сопротивления на протяжении многих лет между Китаем и Филиппинами.

По данным издания, Китай хочет завладеть всем Южнокитайским морем. Этот водоем важен, поскольку сквозь него проходит объем торговли более трех триллионов долларов каждый год.

"Судно "Калайян" получило серьезные повреждения двигателя. Из-за дезинформации береговой охраны Китая", — сообщил пресс-секретарь береговой охраны Филиппин, Джей Тарриела.

Напомним, Министерство обороны Китая обвинило американский эсминец USS Hopper в том, что он якобы вошел в территориальные воды страны без одобрения правительства КНР. В свою очередь в ВМС США отмечают, что судно действовало в соответствии с международным правом в архипелаге Сиша (Парасельские острова) в Южнокитайском море.

Добавим, в Министерстве иностранных дел Филиппин обвинили Китай во вторжении в свои воды после инцидента с участием военных кораблей двух стран. Это только увеличило уровень напряжения.