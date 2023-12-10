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Корабель Китаю атакував цивільне судно Філіппін — що відомо

10 грудня 2023 17:37
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор
Корабель Китаю атакував цивільне судно Філіппін — що відомо
Китайські кораблі в морі. Ілюстративне фото: ВМФ РФ
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор

У Філіппінах звинуватили китайський корабель  в атаці цивільного судна на півдні Південнокитайського моря з водомета. Разом з тим, Китай висунув звинувачення Філіппінам у спеціальному тарані китайського судна.

Про це повідомляє Reuters.

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"Китайська берегова охорона повідомила, що після численних попереджень, філіппінські кораблі незаконно увійшли у води, прилеглі до рифу Ренай на островах Наньша, без дозволу китайського уряду", — зазначається у виданні.

Зазначається, що атака китайського корабля на філіппінський сталася в архіпелазі островів Спратлі. Ці острови є об'єктом спротиву протягом багатьох років між Китаєм та Філіппінами. 

За даними видання, Китай хоче заволодіти всім Південнокитайським морем. Це водойма є важливою, оскільки крізь неї проходить обʼєм торгівлі у понад три трильйони доларів кожного року.

"Судно "Калайян" зазнало серйозних пошкоджень двигуна. Всупереч дезінформації берегової охорони Китаю", — повідомив прессекретар берегової охорони Філіппін, Джей Таррієла.

Нагадаємо, Міністерство оборони Китаю звинуватило американський есмінець USS Hopper в тому, що він начебто увійшов до територіальних вод країни без схвалення уряду КНР. Своєю чергою у ВМС США зауважують, що судно діяло відповідно до міжнародного права у архіпелагу Сіша (Парасельські острови) у Південнокитайському морі.

Додамо, у Міністерстві закордонних справ Філіппін звинуватили Китай у вторгненні у свої води після інциденту за участю військових кораблів двох країн. Це тільки збільшило рівень напруги. 

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