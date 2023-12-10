Корабель Китаю атакував цивільне судно Філіппін — що відомо

Китайські кораблі в морі. Ілюстративне фото: ВМФ РФ

У Філіппінах звинуватили китайський корабель в атаці цивільного судна на півдні Південнокитайського моря з водомета. Разом з тим, Китай висунув звинувачення Філіппінам у спеціальному тарані китайського судна.

Про це повідомляє Reuters.

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Statement of the National Task Force-West Philippine Sea

December 10, 2023, Manila, Philippines



Today, 10 December 2023, China Coast Guard (CCG) and Chinese Maritime Militia (CMM) vessels harassed, blocked, and executed dangerous maneuvers on Philippine civilian supply vessels,… pic.twitter.com/NF66BqVPUM — Jay Tarriela (@jaytaryela) December 10, 2023

Китай та Філіппіни висунули звинувачення один одному

"Китайська берегова охорона повідомила, що після численних попереджень, філіппінські кораблі незаконно увійшли у води, прилеглі до рифу Ренай на островах Наньша, без дозволу китайського уряду", — зазначається у виданні.

Зазначається, що атака китайського корабля на філіппінський сталася в архіпелазі островів Спратлі. Ці острови є об'єктом спротиву протягом багатьох років між Китаєм та Філіппінами.

За даними видання, Китай хоче заволодіти всім Південнокитайським морем. Це водойма є важливою, оскільки крізь неї проходить обʼєм торгівлі у понад три трильйони доларів кожного року.

"Судно "Калайян" зазнало серйозних пошкоджень двигуна. Всупереч дезінформації берегової охорони Китаю", — повідомив прессекретар берегової охорони Філіппін, Джей Таррієла.

Нагадаємо, Міністерство оборони Китаю звинуватило американський есмінець USS Hopper в тому, що він начебто увійшов до територіальних вод країни без схвалення уряду КНР. Своєю чергою у ВМС США зауважують, що судно діяло відповідно до міжнародного права у архіпелагу Сіша (Парасельські острови) у Південнокитайському морі.

Додамо, у Міністерстві закордонних справ Філіппін звинуватили Китай у вторгненні у свої води після інциденту за участю військових кораблів двох країн. Це тільки збільшило рівень напруги.