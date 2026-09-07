Украина стала участником обеспечения евроатлантической безопасности: решение НАТО

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен и генеральный секретарь НАТО Марк Рютте. Фото: REUTERS/Geert Vanden Wijngaert

Западные союзники изменили подход к военному финансированию нашего государства. Теперь поставки оружия или инвестиции в украинский военно-промышленный комплекс учитываются в статистике самих стран НАТО. Такой механизм заработал благодаря итоговой декларации последнего саммита Альянса. В этом документе Украину впервые официально признали донором трансатлантической безопасности.

Об этом рассказала в интервью "РБК-Украина" глава миссии Украины при НАТО Алена Гетьманчук, цитирует Новини.LIVE.

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Что даст Украине признание её в качестве контрибутора безопасности со стороны НАТО

Алена Гетьманчук отметила, что ранее Россия годами пыталась убедить мир, что любая интеграция Киева несет риск и угрозу прямого конфликта с ней. Этот искусственный образ опасности значительно затруднял диалог о будущем вступлении в Альянс, который для Киева остается на повестке дня.

Глава миссии Украины при НАТО Алена Гетманчук отмечает, что преодолеть это препятствие наконец удалось.

"Ни для кого не будет секретом, что годами или даже десятилетиями Россия пыталась через своих агентов влияния, через "полезных идиотов" в некоторых странах-членах НАТО, иначе их и не назовешь, закрепить образ Украины как источника опасности", — рассказала дипломатка.

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По её словам, решение Альянса свидетельствует об изменении мышления на Западе.

"Это было фактически зафиксировано впервые. Впервые страны-члены НАТО на уровне лидеров зафиксировали в декларации, что Украина является фактором, способствующим евроатлантической безопасности", — подчеркнула Гетьманчук.

На практике новый статус автоматически превращает финансовую поддержку Киева во вклад в собственную оборону партнеров. Это дает Украине аргументы для того, чтобы побуждать союзников выделять больше средств на вооружение и украинские оборонные производства.

Такой шаг логично продолжает договоренности прошлогоднего саммита в Гааге. Тогда страны НАТО обязались к 2035 году увеличить собственные расходы на оборону до 5%. И чтобы достичь этой цели, партнерам разрешили зачитывать военную помощь для украинских сил в счет этих процентов.

Гетманчук отмечает, что столицам 32 стран-участниц еще нужно некоторое время на переосмысление новых реалий, но сам процесс уже стал необратимым.

Новини.LIVE ранее писали, что, по оценке аналитиков, европейские государства рискуют потерпеть поражение в затяжном противостоянии на истощение, если начнется война с Россией. В НАТО признали, что гражданское население абсолютно не готово ни психологически, ни практически к реалиям большой войны.

Недавно глава украинского Минобороны Евгений Хмара 5 сентября согласовал позиции с генсеком НАТО Марком Рютте. Ключевым вопросом беседы стала подготовка к следующей встрече в формате «Рамштайн».

Хотя ряд столиц стран Альянса очень боятся войны с РФ, Вашингтон оценивает угрозу прямого удара как минимальную. Американские чиновники убеждены, что российские войска слишком глубоко увязли на украинских фронтах и исчерпали наступательный потенциал, поэтому спровоцировать конфликт с НАТО в ближайшее время РФ просто не в состоянии.